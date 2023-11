IFC s’associe à trois partenaires tunisiens pour promouvoir les pratiques ESG

Afin de promouvoir l’adoption des meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) en Tunisie, et ainsi faciliter l’accès au financement pour les entreprises du pays, IFC a signé aujourd’hui des accords de coopération avec trois partenaires.

IFC coopérera avec la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), l’Institut Tunisien des Administrateurs (ITA) et l’Université Centrale, membre d’Honoris United Universities, le premier réseau panafricain d’enseignement supérieur privé et qui héberge l’Observatoire Tunisien des Femmes Administrateurs, pour renforcer la capacité de ces organisations à promouvoir les bonnes pratiques ESG dans leurs secteurs respectifs, à l’heure où les exigences en la matière deviennent incontournables.

La prise en compte des normes ESG permet aux entreprises de mieux gérer les risques, d’améliorer leur réputation, d’attirer davantage d’investissements et de créer de nouveaux marchés. En Tunisie, l’adoption de ces pratiques par les banques et les entreprises reste encore limitée : selon une étude d’IFC, la majorité des banques du pays ne sont pas dotées des capacités internes pour gérer les risques ESG.

« Permettre aux entreprises d’améliorer leurs pratiques ESG est essentiel pour bâtir une économie solide et durable en Tunisie et attirer les investisseurs internationaux », explique Sarah Morsi, responsable d’IFC pour la Tunisie. Et de rajouter : « IFC est heureuse de mettre à profit son expérience en la matière afin de soutenir l’essor du secteur privé dans le pays »

Ces trois accords s’inscrivent dans le cadre d’un programme lancé par IFC en février, en partenariat avec le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO), afin d’encourager l’adoption des pratiques ESG dans les secteurs financier, manufacturier et agroalimentaire du pays.

« Nous nous appuyons sur deux décennies de collaboration fructueuse entre SECO et IFC pour renforcer la gouvernance d’entreprise et la finance durable dans les pays en développement », a souligné Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie. « Ce nouveau programme vise à améliorer les pratiques ESG en Tunisie et dans d’autres pays de la région MENA, facilitant ainsi les investissements indispensables alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD) du pays », a-t-il indiqué.

En Tunisie, les exigences en matière de pratiques ESG sont pour l’instant limitées, notamment dans le secteur bancaire, et l’établissement de rapports ESG pour les entreprises cotées repose sur une démarche volontaire.

Plus spécifiquement, l’appui d’IFC soutiendra la Bourse de Tunis à mettre en place un cadre et des outils permettant à un plus grand nombre d’entreprises cotées de produire des rapports ESG ; à renforcer les capacités des administrateurs de banques et de sociétés membres de l’ITA en matière de normes ESG ; et finalement à promouvoir, à travers le soutien de l’Observatoire Tunisien des Femmes Administrateurs de l’Université Centrale, la diversité de genres au sein des conseils d’administration.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec IFC, qui permettra de renforcer la capacité de la Bourse de Tunis en matière de reporting ESG et des indices dédiés et de fournir une expertise de première main aux entreprises qui se sont portées volontaires pour élaborer leurs premiers rapports ESG », a souligné Bilel Sahnoun, Directeur général de la BVMT.

« Fort de l’appui d’IFC, l’ITA pourra mieux contribuer à diffuser une culture de la bonne gouvernance et de la transparence au sein des entreprises tunisiennes tout en les sensibilisant à l’importance de la conformité aux impératifs ESG », a indiqué Moez Joudi, Président de l’ITA.

« À l’heure où les conseils d’administration des entreprises en Tunisie comptent moins de 15% de femmes administrateurs, nous nous réjouissons d’œuvrer, de concert avec IFC, à accroître le taux de participation des femmes directrices et cadres à des postes clés dans les entreprises tunisiennes », a indiqué Houbeb Ajmi, Directrice Honoris en Tunisie. « Les conseils d’administration plus équilibrés ont tendance à être plus efficaces, permettant ainsi aux entreprises d’améliorer leur performance et d’être plus durables et résilientes », indique-t-on.

IFC est un leader mondial dans la mise en place de critères ESG et de gouvernance d’entreprise, notamment par le biais de la mise en œuvre de standards et de normes de performance, ainsi que par l’élaboration d’outils et documents d’orientation.

Au cours des cinq dernières années, IFC a investi et mobilisé plus de 140 millions de dollars en soutien aux secteurs agroalimentaire, manufacturier, financier et énergie renouvelable en Tunisie. IFC contribue, par ailleurs, à l’amélioration du climat des affaires.