Qui est Inès de Ramon, la nouvelle copine de Brad Pitt ?

Plusieurs caméras ont repéré lundi après-midi la copine de la star hollywoodienne Brad Pitt se promener à Los Angeles, en Californie, après avoir récemment célébré son premier anniversaire en compagnie de son chéri.

Ines de Ramon, 33 ans, est apparue dans un blazer et un jean clair. Elle a également ajouté au look des lunettes de soleil dorées, un nouveau sac Chanel et des chaussures noires.

Les informations rapportent qu’Inès, directrice de la marque de joaillerie Anita Ko Jewelry et l’acteur de 59 ans sont « très heureux et leur relation est très solide ».

Selon le Daily Mail, Inès s’est séparée de son ex-mari, l’acteur Paul Wesley, après près de cinq ans de mariage l’année dernière. « C’est la première relation officielle de Brad Pitt depuis le divorce. C’est formidable de le voir bien se porter. Inès le rend très heureux », souligne une source proche du couple à un magazine People.

Pour rappel, Inès de Ramon a étudié l’administration des affaires, à Genève (Suisse), avant d’entrer chez Christie’s, la célèbre société de ventes. Passionnée par le bien-être et le fitness, elle a ensuite obtenu son diplôme de coaching et nutrition, en 2019.