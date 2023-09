Anne Garcia, nouvelle compagne d’Achraf Hakimi ? (PHOTOS)

De nombreuses pages Instagram ont publié et largement partagé des photos du Lion de l’Atlas et défenseur du PSG, Achraf Hakimi, en compagnie d’une belle jeune femme, que les internautes supposent être sa nouvelle Dulcinée. Ceci, après la séparation de l’international marocain avec Hiba Abouk, actrice espagnole d’origine tunisienne et maman de ses deux fils.

Ces clichés montrent une jeune belle femme blonde en train de danser avec un partenaire dont elle a fait exprès de cacher le visage avec l’émoji d’un cœur. Cependant, les internautes et, particulièrement les fans et followers de Hakimi, ont supposé, voire deviné, qu’il s’agit bel bien du Lion de l’Atlas et joueur de l’équipe parisienne, désigné comme meilleur latéral droit du monde.

Par ailleurs, d’autres pages d’Instagram ont fait part du compte officiel de la jeune femme espagnole, supposée être la nouvelle élue du cœur de Hakimi. Comme ces pages ont publié des photos de la jeune femme pour lesquelles l’international marocain a exprimé sa grande admiration.

Larbi Alaoui