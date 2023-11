Tuberculose: l’OMS rassure

Par LeSiteinfo avec MAP

Les décès dus à la tuberculose, deuxième maladie infectieuse la plus mortelle au monde, ont connu une diminution l’année dernière grâce à l’augmentation des diagnostics et des traitements, a indiqué, mardi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La maladie, causée par une bactérie qui affecte le plus souvent les poumons et transmise par voie aérienne, a fait environ 1,3 million de décès en 2022 contre environ 1,4 million en 2020 et 2021, selon l’OMS.

Dans son nouveau rapport sur cette maladie, l’OMS a salué une reprise majeure du nombre des personnes diagnostiquées et soignées, notant que cette « tendance encourageante » commence à inverser les effets néfastes des perturbations dues à la COVID-19.

L’OMS a averti toutefois que l’année dernière, la tuberculose restait la deuxième cause de décès par maladie infectieuse dans le monde, après le Covid-19.

Les décès dus à la tuberculose avaient rebondi en 2020 et 2021 après des années de déclin, les perturbations liées à la pandémie de Covid-19 ayant rendu les diagnostics et les traitements plus difficiles d’accès, a souligné l’OMS. Ces perturbations avaient entraîné près d’un demi-million de décès supplémentaires entre 2020 et 2022, alors que la tuberculose est évitable et généralement guérissable, a-t-elle relevé.

Dans le monde, on estime que 10,6 millions de personnes ont développé la tuberculose l’année dernière, contre environ 10,3 millions en 2021 et 10,0 millions en 2020.

