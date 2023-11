Kadem Saher chantera en anglais pour Gaza (PHOTO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La star irakienne Kadem Saher a partagé avec ses fans quelques-uns des préparatifs en coulisses de sa dernière œuvre musicale, à travers laquelle il fera la lumière sur ce qui se passe à Gaza, en partenariat avec l’Association de musique classique des Nations Unies.

Kadem Saher a partagé sur Instagram le message suivant : « Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir le peuple palestinien avec tous les moyens, je coopère avec la Société de musique classique des Nations Unies pour produire la chanson « Hold Your Fire ».

Une chanson qui vise à faire la lumière sur la catastrophe humanitaire et à appeler à la fin de cette guerre dévastatrice. Nous avons choisi de la faire en anglais pour délivrer un message au monde appelant à la fin de la violence exercée sur des civils innocents.

Il a poursuivi en déclarant que : « La majeure partie des revenus de diffusion sera reversée pour soutenir les efforts humanitaires des Nations Unies à travers les agences suivantes : UNRWA (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), l’UNICEF (l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et le Programme alimentaire mondial.

Il est à noter que cette chanson est composée et conçue par Kadem Saher, écrite par Tom Low, tandis que l’arrangement est réalisé par l’artiste Michel Fadel.