Décès de Matthew Perry: ce que l’on sait

Par LeSiteinfo avec MAP

L’acteur américano-canadien Matthew Perry, qui s’est fait connaître pour son rôle dans la célèbre série « Friends », est mort samedi à l’âge de 54 ans.

Perry est mort noyé à son domicile de Los Angeles, selon le Los Angeles Times, qui cite des sources policières.

Né à Williamstown, dans le Massachusetts, d’un père acteur et d’une mère journaliste, Perry est allé vivre avec sa mère à Ottawa, au Canada, après la séparation de ses parents.

En grandissant, Perry a poursuivi sa passion pour le tennis et est devenu l’un des joueurs de tennis les plus prometteurs au Canada. Comme son père, le jeune Perry a également développé un intérêt pour le métier d’acteur après avoir déménagé à Los Angeles.

Il a décroché son premier rôle au cinéma alors qu’il était encore au lycée dans le film « Une nuit dans la vie de Jimmy Reardon » (1988).

L’acteur a ensuite joué dans plusieurs séries télévisées, notamment « Growing Pains », « Who’s The Boss » et « Beverly Hills, 90210 ».

Mais c’est en interprétant le rôle de Chandler Bing dans la série Friends que Perry s’est fait connaître aux côtés de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow.

Il a aussi joué dans plusieurs films, dont « Fools Rush In » en 1997, « Almost Heroes en 1998 et « The Whole Nine Yards » en 2000.

Dans ses mémoires publiées l’année dernière, Perry a avoué qu’il luttait depuis des années contre son addiction aux opiacés et à l’alcool, soulignant qu’il avait subi des dizaines de séances de désintoxication.

S.L