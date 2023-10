Poursuite des activités artistiques malgré la guerre en Palestine : Ramy Ayach explique ses raisons (PHOTO)

Ramy Ayach, pop star libanaise, a annoncé qu’il compte continuer à se produire en concert malgré la situation que connaît la Bande de Gaza depuis presque trois semaines.

Le célèbre chanteur, compositeur et acteur a tenu à expliquer les raisons de sa décision dans une story sur son compte officiel Instagram en publiant un communiqué de l’Association » Ayach Al Tofoula ».

» L’Association Ayach Al Tofoula annonce et précise que ses seules ressources depuis sa création sont les recettes des spectacles de la pop star Ramy Ayach. Dans leur totalité, ces recettes servent aux frais de scolarisation des bénéficiaires, à l’achat d’habits d’hiver au profit de centaines d’enfants de différentes régions du Liban, en plus d’assurer des bourses universitaires aux étudiants les plus méritants », souligne le communiqué.

Et de poursuivre : » Pour cette raison et malgré les circonstances pénibles que connaissent nos pays arabes, la pop star honorera le programme de ses concerts décidé depuis longtemps ».

De son côté, le responsable du compte Instagram de Ramy Ayach a commenté le communiqué ainsi: » Nous assurons que notre devoir de respecter le programme de nos activités sportives est responsable de l’avenir d’un très grand nombre d’enfants. Nous prions Dieu d’octroyer à notre patrie arabe paix et sécurité ! ».

Larbi Alaoui