La cote de confiance d’Emmanuel Macron recule encore

La cote de confiance du président français, Emmanuel Macron, recule encore d’un point en octobre, à 27%, selon un sondage de l’institut Elabe.

« Seuls 27% des Français font confiance au chef de l’Etat pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays ce mois-ci », relève-t-on du sondage, dévoilé récemment, faisant observer que le niveau de confiance baisse pour le deuxième mois consécutif.

La défiance à l’égard du président reste forte puisque 68% (+2 points) des Français interrogés affirment n’avoir pas confiance en lui, dont 41% (+2 points) « pas du tout confiance », un niveau qui reste élevé et qui ne bouge quasiment pas depuis juin 2023, précise encore le sondeur.

Professionnellement, le chef de l’Etat obtient le soutien d’un tiers des retraités (32%, -2 points) et d’un quart des professions intermédiaires (25%), il enregistre auprès de cette cible un fort recul (-8 points).

En termes d’âge, un tiers (33%, -3 points) des plus de 65 ans lui accordent leur confiance contre environ un quart des 35-64 ans (entre 24% et 30%) et un cinquième des 18-34 ans (20-21%), d’après le baromètre.

La confiance accordée à sa Première ministre, Élisabeth Borne, se fragilise également (23%, -1 point et -3 points en deux mois) et se rapproche de son plus bas niveau (22% en avril et mai 2023).

Réalisée du 3 au 4 octobre 2023, cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.