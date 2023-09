Algérie: les avocats en grève contre une réforme controversée du code pénal

Par LeSiteinfo avec MAP

Les avocats algériens entament une grève d’une semaine à partir de dimanche, pour protester contre une réforme controversée du code pénal, considérée comme une menace aux libertés individuelles et collectives, rapportent les médias locaux.

Dans un communiqué relayé par les médias, l’Union algérienne des ordres des avocats (UNOA) a annoncé le boycott, durant une semaine, de toutes les activités judiciaires, réclamant le retrait des deux projets de loi relatifs au Code pénal et au Code de procédure pénale qui devraient être discutés prochainement par le parlement algérien.

Dénonçant son « exclusion » du débat sur les deux textes en question début juillet dernier au terme d’une réunion de son conseil national, l’Union a imputé la responsabilité de « l’impasse » au ministre de la Justice en raison de son « refus du dialogue avec la défense malgré les efforts fournis ».

Les avocats avaient estimé dans une récente délibération que les deux textes sont « contraires » aux traités et conventions internationales ratifiés par l’Algérie.

Ces deux textes, dénoncent-ils, « portent atteinte aux principes constitutionnels, aux libertés individuelles et collectives et à un procès équitable et violent le principe de séparation des pouvoirs ».

Au terme de la semaine de boycott des tribunaux, l’UNOA va réunir de nouveau son Conseil pour « prendre les décisions appropriées », conclut le communiqué.