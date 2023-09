Six choses à savoir sur la 78è session de l’Assemblée générale de l’ONU

Par LeSiteinfo avec MAP

La 78è session de l’Assemblée générale des Nations Unies entame, mardi prochain, les travaux de son débat général de haut niveau, avec pour objectif de raviver la solidarité mondiale pour accélérer la réalisation du Programme 2030 de l’ONU et de ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, du progrès et de la durabilité.

Ci-après six choses essentielles à savoir sur cette grand-messe mondiale qui sera marquée cette année par des sommets et des réunions de haut niveau sur les principales problématiques posées à la communauté internationale:

1- Un diplomate de Trinité-et-Tobago à la tête de l’AG de l’ONU:

Une nouvelle session signifie un nouveau président de l’Assemblée générale. Le nouveau président, Dennis Francis, originaire de Trinité-et-Tobago, a pris le relais du Hongrois Csaba Kőrösi.

La passation a eu lieu, la semaine dernière, lors de la cérémonie de clôture de la 77è session de l’Assemblée générale.

M. Francis est l’ambassadeur représentant permanent de Trinité-et-Tobago auprès de l’ONU depuis 2021.

2- Le Sommet des Objectifs de développement durable (18-19 septembre)

Présentée comme la pièce maîtresse de la semaine de haut niveau de la 78è session de l’AG de l’ONU, le Sommet des Objectifs de développement durable (ODD) sera, selon l’organisation internationale, la plateforme centrale pour les chefs d’État et de gouvernement afin de fournir un leadership politique sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030, le plan d’action mondial d’envergure axé sur la réalisation des 17 ODD.

Le Sommet vise à marquer le début d’une nouvelle ère de progrès vers la réalisation des objectifs, qui a ralenti, avec en point d’orgue l’adoption d’une déclaration politique tournée vers l’avenir.

3. Le Sommet sur l’ambition climatique (20 septembre)

Tenu dans le cadre de la 78è session de l’AG, cet événement de haut niveau, qui constitue, selon l’ONU, une étape politique importante dans la lutte contre la crise climatique qui ne cesse de s’aggraver, focalisera sur trois axes : l’ambition, la crédibilité et la mise en œuvre.

Il s’agit aussi d’examiner les moyens à même de passer des combustibles fossiles générateurs d’émissions à une énergie verte et propre.

Ce sommet intervient alors que plusieurs parties du monde ont connu des inondations sans précédent comme la Libye et la Grèce, alors que d’autres ont été frappées de plein fouet par des incendies ravageurs comme l’État américain d’Hawaï et le Nord du Canada. Pour des experts, ces catastrophes naturelles ne sont que l’impact qu’exerce le dérèglement climatique sur la planète.

4- La réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies (20 septembre)

Les discussions, lors de cet événement initié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), porteront sur la meilleure voie à suivre pour se préparer à de futures pandémies ou construire des économies durables. L’objectif principal étant d’améliorer la santé des populations et de la planète, selon l’ONU.

Les dirigeants devraient adopter une déclaration visant à mobiliser la volonté politique aux niveaux national, régional et international.

5- La réunion préparatoire sur le sommet de l’avenir prévu en 2024 (21 septembre)

Cette réunion ministérielle permettra, selon l’ONU, de relever les défis critiques, de combler les lacunes de la gouvernance mondiale, de réaffirmer les engagements existants (notamment à l’égard des ODD et de la Charte des Nations Unies) et de mettre en place un système multilatéral plus à même de produire des retombées positives sur la vie des populations.

6- La réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle (22 septembre)

Cette réunion est l’occasion pour les pays et les parties prenantes de renouveler leurs efforts et d’accélérer les progrès vers la santé pour tous, a indiqué l’organisation internationale. Elle servira de base à la mise en œuvre des politiques et à la prise en charge du renforcement des systèmes de santé pour l’avenir, en s’appuyant sur la déclaration politique de 2019.

Dans le cadre de sa 78è session, l’Assemblée générale prévoit aussi une réunion sur la lutte contre l’épidémie de tuberculose le 22 septembre, avec pour objectif principal de mettre en œuvre un examen des progrès dans le contexte de la réalisation des objectifs fixés dans la déclaration politique de 2018 et dans les ODD.