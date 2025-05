Antonio Guterres rend hommage à un Casque bleu marocain décédé

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a honoré un Casque bleu des Forces Armées Royales, lors de la cérémonie annuelle en hommage aux membres du personnel civil et en uniforme décédés dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale et du Conseiller militaire auprès de la Mission permanente du Royaume à l’ONU, le Colonel Najim Assid.

Lors d’une cérémonie organisée jeudi, la Médaille Dag Hammarskjold a été décernée à titre posthume, par le Secrétaire général de l’ONU, au Caporal Karim Temara, décédé en 2024, pendant l’exercice de sa noble mission de maintien de la paix au sein du contingent des Forces Armées Royales déployé à la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO).

A l’occasion de cette cérémonie, la communauté internationale a rendu hommage à plus de 4.400 soldats de la paix qui ont fait le sacrifice ultime depuis 1948, dont 57 Casques bleus militaires, policiers et civils, tombés sous le drapeau de l’ONU l’année dernière.

« Nous rendons tous hommage à ces femmes et à ces hommes courageux qui sont morts – loin de chez eux et loin de leurs proches – alors qu’ils servaient la cause la plus noble de l’humanité: la paix », a indiqué Guterres dans une allocution, ajoutant que leur service et leur sacrifice ne seront jamais oubliés.

Il a relevé qu’au fil des décennies, plus de deux millions de femmes et d’hommes ont servi dans 71 missions sur quatre continents, en se disant reconnaissant aux États membres pour ces contributions inestimables.

Dans un message à cette occasion, l’ambassadeur Hilale a, quant à lui, présenté ses plus sincères condoléances et prières aux familles endeuillées des honorables soldats de la paix et à la grande famille du maintien de la paix des Nations Unies.

Il a, en outre, rendu hommage au travail des soldats de la paix qui ont perdu la vie en défendant la noble cause de la paix et de la sécurité, ainsi que les principes et les valeurs partagés au sein des Nations Unies.

Lors d’une parade militaire précédant cette séance, le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, accompagné du Secrétaire général adjoint au soutien opérationnel, Atul Khare, ont décoré trois officiers des Forces Armées Royales, détachés auprès du Département des opérations de paix à New York.

Ces distinctions témoignent de l’appréciation et de la reconnaissance des Nations Unies à la contribution continue et substantielle du Maroc aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, conformément aux Hautes orientations du Roi Mohammed VI.

Avec 1.714 Casques bleus déployés dans les missions onusiennes en République démocratique du Congo (MONUSCO) et en République centrafricaine (MINUSCA), le Royaume est actuellement parmi les 10 pays contributeurs majeurs de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Instituée en 2002 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale des Casques bleus rend annuellement hommage à tous les hommes et les femmes qui servent dans les opérations de maintien de la paix, et honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en servant la noble cause de la paix.

S.L.