Huit morts dans des inondations en Algérie

Par LeSiteinfo avec MAP

Huit personnes sont mortes suite aux fortes pluies qui se sont abattues, dans la nuit de samedi à dimanche, sur l’ouest de l’Algérie, selon un nouveau bilan fourni par la protection civile algérienne.

À Tlemcen (extrême ouest), deux femmes et deux hommes ont péri après que leur véhicule ait été emporté par les eaux de oued Eddahlia.

Quatre autres personnes, trois femmes et un homme, ont trouvé la mort emportés par les crues de la rivière Oued Chadli, précise la même source.

Dans un précédent bilan, la Protection civile algérienne avait fait état de trois morts suite à ces crues qui ont fait aussi des ravages à Oran et à Mostaganem.

La météorologie algérienne avait émis un bulletin d’alerte signalant que des pluies parfois orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle et des rafales de vent sous orages, affecteront samedi et dimanche plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays.