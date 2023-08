Tunisie: la date de l’élection présidentielle dévoilée

Par LeSiteinfo avec MAP

L’élection présidentielle en Tunisie aura lieu en automne 2024 conformément aux dispositions de la loi électorale, a annoncé, vendredi, l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

S’agissant de la date des élections municipales, le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, qui intervenait lors d’une réunion pour récompenser les contributeurs au projet du découpage électoral, a affirmé que rien n’a été décidé jusqu’à présent.

Bouasker a indiqué par ailleurs que la prochaine échéance électorale coûtera au budget de l’État 40 millions de dinars (1 dinar tunisien= 0,30 euro), ajoutant que le coût des élections locales à venir ne dépassera pas celui enregistré habituellement lors des échéances électorales précédentes.

Pour le reste du montant des dépenses électorales, il sera mobilisé pour le recrutement des agents des bureaux de vote, dont le nombre s’élève le jour du scrutin à 60 mille agents, a relevé le président de l’ISIE, cité par la TAP.

Il a fait remarquer que les élections locales, qui auront lieu en deux tours, représenteront la masse dépensière la plus importante, étant donné qu’il s’agit d’élections directes où tous les bureaux de vote doivent être équipés et où plus de 9 millions d’électeurs seront appelés aux urnes, contrairement aux élections des districts et des régions, indirectes donc peu onéreuses.

Le Président tunisien est élu pour une période de cinq ans au suffrage universel, dans les trois derniers mois du mandat présidentiel, et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

La dernière élection présidentielle, organisée en 2019, a été remportée par l’actuel président Kaïs Saïed

