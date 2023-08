Juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre !

Par LeSiteinfo avec MAP

Juillet 2023 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, selon des données de l’agence européenne Copernicus, publiées mardi.

Avec 16,95°C, la température moyenne relevée à travers le globe en juillet a été la plus élevée jamais enregistrée, un nouveau sommet qui écrase les précédents records « tous mois confondus », précise le service du Centre européen de prévisions météorologiques, cité par les médias.

Le mois de juillet 2023 a été plus chaud de 0,72°C par rapport à la moyenne des mois de juillet sur la période 1991-2020. La température moyenne enregistrée est aussi supérieure de 0,33 °C à celle du précédent mois le plus chaud, juillet 2019.

« On estime que le mois a été environ 1,5 °C plus chaud que la moyenne de 1850-1900 », explique l’équipe de Copernicus, relevant par ailleurs que des vagues de chaleur ont touché plusieurs régions de l’hémisphère nord, dont l’Europe méridionale, durant ce mois de juillet.

Des températures nettement supérieures à la moyenne ont également été relevées dans plusieurs pays d’Amérique du Sud et autour d’une grande partie de l’Antarctique, alors que les mers et les océans ont affiché des records de températures moyennes mondiales à la surface de l’eau.

Pour le mois de juillet, « les températures moyennes mondiales de la surface de la mer étaient supérieures de 0,51°C à la moyenne de 1991-2020 », explique Copernicus.

« Ces records ont des conséquences graves pour les personnes et la planète, exposées à des événements extrêmes de plus en plus fréquents et intenses », Selon Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus.

S.L