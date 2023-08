Le chômage mondial devrait augmenter en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre de chômeurs devrait augmenter de trois millions en 2023 pour atteindre 208 millions, selon l’Organisation internationale du travail (OIT).

« Les inégalités atteignent des niveaux sans précédent. La croissance mondiale de l’emploi ne sera que de 1% en 2023, soit moins de la moitié de celle de 2022 », a indiqué l’Organisation dans un communiqué, notant que la crise du coût de la vie plonge de plus en plus de personnes dans la pauvreté, y compris les travailleurs.

« Parmi les travailleurs les plus vulnérables, un total de 200 millions de personnes vivent dans la pauvreté absolue et deux milliards dans l’économie informelle, où ils sont souvent dépourvus de droits légaux ou de protection sociale », relève l’OIT, soulignant que dans les pays à faible revenu, l’emploi ne devrait pas retrouver cette année ses niveaux d’avant la pandémie.

Dans les régions où le chômage est désormais inférieur aux niveaux d’avant la crise, l’analyse de l’OIT montre que cela est principalement dû à une évolution vers l’économie informelle, qui retarde probablement les problèmes des travailleurs plutôt qu’elle ne les résout.

« L’objectif de développement durable (ODD) 8 joue un rôle crucial. Cet objectif vise une croissance économique inclusive et durable et le plein emploi productif – en d’autres termes, un travail décent pour tous. Mais son impact va au-delà, car il s’agit du seul objectif de développement durable qui rassemble des cibles sociales, économiques et environnementales », fait observer le communiqué.

En ce sens, il peut être considéré comme un « objectif multiplicateur » de l’ensemble du programme de développement durable, puisqu’il aura un impact positif sur d’autres objectifs, s’il est atteint, ajoute l’OIT.

S.L.