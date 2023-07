Première semaine de « Barbie »: plus de 500 millions de dollars de recettes

Par LeSiteinfo avec MAP

Le film « Barbie » a récolté plus de 500 millions de dollars de recettes au monde lors de sa première semaine, indique la société de production et de distribution Warner Bros.

Le film réalisé par Greta Gerwig, qui met en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle des célèbres jouets « Barbie » et « Ken », a également rapporté plus de 200 millions de dollars sur le marché américain depuis sa sortie le 21 juillet.

Au cours de ses trois premiers jours dans les salles, le film aurait rapporté plus de 155 millions de dollars, selon des données de Comscore.

« Barbie » a également établi un record pour le week-end d’ouverture le plus rentable pour un film réalisé par une femme.

S.L.