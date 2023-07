Cheb Khaled : « Ma mère a longtemps souffert de racisme dans la famille »

L’artiste algérien, Cheb Khaled, a révélé des détails sur sa relation avec ses parents, en particulier avec sa mère, qui a, selon lui, longtemps souffert de racisme de la part de la famille de son père.

Cheb Khaled a déclaré que son père le maltraitait et qu’il refusait que son fils intègre le milieu artistique. Il souligne que son père avait peur que son fils ne se marie pas en devenant artiste, car d’après ses dogmes et croyances, les artistes ne se mariaient pas.

À propos de sa mère, Cheb Khaled a dit qu’elle était très affectueuse : « c’est elle qui m’a aidé dans ma carrière artistique et c’est elle qui m’a aidé à vivre une enfance tranquille ».

Le jeune Khaled a également révélé que lui et sa mère avaient été victimes de racisme de la part de la famille de son père : « J’ai vu et connu le racisme dans ma famille. Ce racisme était de la part de la famille de mon père qui était de peau blanche envers ma mère qui avait la peau noire. Ma grand-mère paternelle appelait ma mère en disant, viens-toi qui a des ancêtres esclaves, fais ça et ça.. Ma mère était orpheline », raconte le célèbre artiste algérien.