Aérien: EasyJet prévoit un bénéfice record cet été

Par LeSiteinfo avec MAP

EasyJet s’attend à enregistrer des bénéfices record cet été en dépit des perturbations du trafic aérien, car les prix élevés des billets et la forte demande de voyages favorisent la reprise post-pandémique de l’industrie du transport aérien.

La compagnie aérienne low cost a annoncé jeudi un bénéfice avant impôts de 203 millions de livres sterling pour les trois mois se terminant en juin, contre une perte de 114 millions de livres sterling l’année précédente.

Dans le communiqué accompagnant l’annonce des résultats, EasyJet prévoit un bénéfice avant impôts « record » pour le trimestre en cours, mais a averti que ses prévisions dépendaient de la capacité de ses opérations à naviguer dans des « conditions difficiles » causées par des perturbations « sans précédent » du contrôle du trafic aérien.

La semaine dernière, l’entreprise britannique avait annulé environ 1.700 vols d’ici la fin de l’été en raison de restrictions liées au contrôle du trafic aérien en Europe.

Easyjet a supprimé ces vols en juillet, août et septembre, au départ et à destination de l’aéroport de Gatwick, dans le sud de Londres, pointant du doigt « l’espace aérien restreint au-dessus de l’Europe et les difficultés persistantes de contrôle du trafic aérien », qui entraînent des annulations régulières.

Un porte-parole de l’entreprise avait expliqué que l’ensemble du secteur aérien connaissait « des conditions difficiles cet été », car la fermeture de l’espace aérien ukrainien en raison de la guerre a provoqué un encombrement du ciel et perturbé les vols.