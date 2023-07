Le beau message de Jamel Debbouze à son épouse (PHOTO)

L’acteur et humoriste franco-marocain a célébré intimement l’anniversaire de son épouse Melissa Theuriau, journaliste, actrice et productrice de documentaires, en présence seulement de certains amis et proches du couple.

Et via son compté officiel Instagram, Debbouze a partagé avec ses fans et followers plusieurs photos de cette fête. De même que le célèbre humoriste a tenu à commenter ces clichées comme suit: » Joyeux anniversaire, mon amour! Je souhaite te voir danser ainsi tout le restant de ma vie! ».

Pour rappel, Jamel Debbouze a convolé en justes noces ave Melissa Theuriau en 2008, après une belle histoire d’amour qui a débuté environ un an de cela.

L.A.