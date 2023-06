Inde: près de 300 morts dans un tragique accident de train

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 280 personnes ont été tuées et plus de 850 autres blessées dans le pire accident ferroviaire qu’ait connu l’Inde depuis plus de deux décennies, ont annoncé samedi les autorités.

L’accident s’est produit vers 19H20 (heure locale) près de la gare de Bahanaga Bazar dans le district de Balasore, à environ 171 km au nord-est de Bhubaneswar, la capitale de l’Etat indien de l’Odisha (est). Selon les autorités, le Coromandel Express, qui relie Kolkata à Chennai, a heurté le Yashwantpur-Howrah Express, qui a déraillé et s’est renversé sur la voie adjacente.

Un train de marchandises a également été impliqué dans l’accident lorsque les voitures du Coromandel Express ont heurté ses wagons après avoir déraillé.

Des séquences vidéo montraient des wagons de train déraillés et des voies gravement endommagées, avec des équipes de secours fouillant les wagons pour faire sortir les survivants et les transférer vers des hôpitaux de proximité.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a été lancée, impliquant des centaines de pompiers et de policiers ainsi que des chiens renifleurs. Des équipes de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe étaient sur place. Des centaines d’habitants ont fait la queue devant les hôpitaux d’Odisha pour faire des dons de sang.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi a convoqué une réunion de haut niveau avec les responsables des chemins de fer pour examiner les circonstances de l’accident ferroviaire d’Odisha.

« Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Toute l’assistance nécessaire est apportée aux personnes touchées », a-t-il écrit dans un tweet.

De même, le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, s’est rendu sur le site de l’accident à Balasore, et a assuré de mener « une enquête détaillée de haut niveau sur l’incident ».

Selon les premiers rapports de la salle de contrôle de la signalisation des chemins de fer, l’accident pourrait être le résultat d’une erreur humaine puisque le train s’est trompé de voie quelques minutes avant le drame.

Une vidéo de la salle de contrôle de la signalisation de la division des Chemins de fer de Kharagpur montre que Coromandel Express à destination de Chennai a emprunté une ligne en boucle où un train de marchandises était garé près de la gare de Bahanagar Bazar, au lieu de la ligne principale, selon un haut fonctionnaire des Chemins de fer.

L’accident ferroviaire le plus meurtrier de l’Inde s’est produit en 1981 lorsqu’un train a plongé d’un pont dans une rivière dans l’État du Bihar, faisant environ 800 morts.

S.L