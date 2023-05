Second tour des présidentielles en Turquie: tout ce qu’il faut savoir

Par LeSiteinfo avec MAP

Les électeurs turcs se rendront aux urnes demain, dimanche, pour participer au second tour de l’élection présidentielle du pays, caractérisé par une forte compétition entre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le candidat de l’opposition, Kılıçdaroğlu. Voici une fiche technique sur cette élection :

– Date du second tour: dimanche 28 mai

– Horaire du vote: Les bureaux de vote ouvrent à 8h00 du matin et ferment à 17h00 (heure locale).

– Vote de la communauté turque à l’étranger: Le processus de vote pour les Turcs à l’étranger s’est déroulé du 20 au 24 mai.

– Résultats préliminaires: dimanche 28 mai, après 21h00 (heure locale).

– Le nombre d’électeurs invités à voter : environ 64.113.000.

– Le nombre d’électeurs ayant le droit de voter pour la première fois (18 ans et plus): environ 4.904.000.

+ Candidats :

– L’actuel président du pays, Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, au nom de l' »Alliance républicaine » au pouvoir.

– L’éminent candidat de l’opposition, Kemal Kılıçdaroğlu (75 ans), pour l' »Alliance de la Nation ».

+ Mandat présidentiel : 5 ans

+ Mode de scrutin : Le candidat qui obtient 50% des voix +1 au premier tour est élu président.

+ Les pouvoirs les plus importants du Président de la République de Turquie selon la Constitution de 2017 :

– Représente la République de Turquie et l’unité de la nation turque et garantit la mise en œuvre de la constitution et le fonctionnement des agences de l’État de manière ordonnée et harmonieuse.

– Il promulgue les lois, tout en ayant le droit d’ouvrir un dossier devant la Cour constitutionnelle pour annuler les lois contraires à la Constitution.

– Nomme et révoque les ministres, les vice-présidents et les cadres supérieurs du secteur public.

– Il ratifie les traités internationaux et approuve leur publication, détermine les politiques de sécurité nationale et prend la décision d’utiliser les forces armées.

