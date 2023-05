Espagne : plus de 2 milliards d’euros pour lutter contre les effets de la sécheresse

Le Conseil des ministres espagnol a tenu, jeudi, une réunion extraordinaire pour adopter un ensemble de mesures destinées à faire face aux conséquences de la sécheresse en Espagne d’une valeur de 2,1 milliards d’euros.

Dans ce sens, le Conseil, présidé par le chef du gouvernement Pedro Sanchez, a approuvé un décret-loi royal qui comprend un ensemble de mesures urgentes visant à soutenir le secteur agricole pour faire face à la situation de sécheresse prolongée et à l’aggravation des conditions dans le secteur primaire en raison de la guerre en Ukraine.

Le gouvernement porte ainsi les aides agricoles et les aides du ministère de la Transition écologique et du Défi démographique dans le domaine de l’eau à quelque 2,19 milliards d’euros.

Les mesures approuvées comprennent des aides directes de l’État aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage, pour un montant total de plus de 636 millions d’euros, et des subventions allant jusqu’à 70 % du coût des polices d’assurance contre la sécheresse pour les cultures les plus touchées par le manque de précipitations et les températures élevées.

L’impact économique de l’ensemble des mesures adoptées dans le secteur agricole s’élève à plus de 784 millions d’euros.

« L’Espagne est confrontée à des périodes de sécheresse depuis des années mais, en raison du changement climatique, l’incidence s’aggrave de plus en plus », a expliqué la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera.

« Face à des épisodes comme celui que nous vivons actuellement, il faut faire preuve d’anticipation », a-t-elle insisté.

De son côté, le ministre espagnol de l’Agriculture, Luis Planas, a souligné l’importance des mesures contre la sécheresse. Le ministre a précisé que les dix mesures fondamentales approuvées s’élèvent à 784,2 millions d’euros. « Il s’agit d’un montant très important pour garantir la production et la chaîne alimentaire face aux prix des aliments. Elles visent également à alléger les charges qui pèsent sur les agriculteurs », a-t-il détaillé.