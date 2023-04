Voici la ville la plus riche au monde

Par LeSiteinfo avec MAP

New York est de nouveau en tête des villes les plus riches du monde, rapporte mardi l’agence de presse américaine Bloomberg citant le cabinet britannique de conseil Henley & Partners.

La mégapole américaine comptait quelque 340.000 millionnaires l’année dernière.

Cette performance a aidé les États-Unis à dépasser tous les pays avec 10 des 50 villes les plus riches du monde, commente Bloomberg, précisant que New York est suivie de Tokyo, la Californie, Londres et Singapour.

L’enquête annuelle de la compagnie britannique a porté sur 97 villes dans neuf régions du monde, indique la même source, ajoutant que la Grande Pomme a ainsi conservé sa première place après que le nombre de particuliers fortunés ait bondi de 40% au cours de la période 2012-2022.

Dans ce classement des villes les plus riches du monde, les États-Unis ont été suivis par la Chine avec cinq villes dans le top 50, la plaçant juste devant l’Australie, qui en comptait quatre.

Dans une catégorie encore plus élitiste, la région de la baie de Californie l’a emporté en termes du nombre total de milliardaires avec 63 qui habitent la région entourant la Silicon Valley et San Francisco, selon le rapport. Viennent ensuite New York, Pékin, Los Angeles et Shanghai.

S.L.