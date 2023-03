Casablanca : le centre commercial Aeria Mall a ouvert ses portes (VIDEO)

Le groupe immobilier Anfa Realties vient d’inaugurer, mardi, son nouveau centre commercial Aeria Mall, qui devient désormais, pour les casablancais, la nouvelle destination de choix pour les loisirs et le shopping. Ce centre commercial, qui ouvre ses portes au grand public ce mercredi 1er mars, est situé au sein même de Casa Anfa et incarne une destination à la fois originale et moderne.

Développé sur le site historique de l’ancien aérodrome de Casablanca, le centre s’étend sur 25.000 mètres carrés de surface commerciale, et compte des marques internationales des secteurs du Retail, en plus d’un Food hall, d’un centre de beauté, d’un cinéma, d’une salle de sport, et de services divers.

Les visiteurs pourront ainsi profiter d’une expérience client unique en présence des marques nationales et internationales telles que Marjane, Flo, Adidas, Samsung, Mcdonald’s, Burger King, Yves Rocher etc.

« Nous sommes fiers d’inaugurer ce haut lieu de vie qui allie commerce et divertissement, et qui contribuera davantage au rayonnement de la ville de Casablanca en tant que pôle commercial et touristique de premier plan », a déclaré Zakaria Mahboubi, directeur général Groupe d’Anfa Realties.

« Le Mall, qui s’étend sur 3 étages, offre une expérience de pointe aux visiteurs. Pour le food hall par exemple, avec son magnifique skydome, ses immenses parois de verre et ses 17,5 mètres de hauteur, c’est la thématique de l’aviation qui est retenue pour souligner davantage l’histoire des lieux », a souligné M. Mahboubi.

« Ce shopping mall, qui a été réalisé sur une durée de 36 mois, et qui a nécessité un investissement de 620 millions de dirhams, a contribué à la création de plus de 3.000 emplois directs et indirects, et il sera d’un grand impact sur l’attractivité de la ville », a-t-il ajouté.

Dès sa phase de sa conception, ce nouveau centre commercial a été orienté vers la famille marocaine avec toutes ses composantes, d’où le pourcentage de 30% de la surface totale qui a été dédiée aux loisirs, restaurations, espaces de jeux pour enfants, mais aussi la mise en place de cinq salles de cinéma, a indiqué M. Mahboubi, affirmant que Aeria Mall, qui comprend plus de 90 enseignes nationales et internationales, participera fortement à la mise à niveau du commerce moderne au niveau régional.

Pour sa part, Rachid Sarrakh, directeur de la protection du consommateur et du contrôle qualité et du marché, représentant du ministère de l’Industrie et du commerce, s’est félicité de « la réalisation de ce projet en plein cœur de Casablanca dans une zone servant plusieurs catégories socio-professionnels ».

L’ouverture de ce centre commercial illustre l’engagement de Anfa Realties à participer au développement du commerce moderne au Maroc et contribuera forcément à l’essor économique et commercial de la ville, en proposant un large choix de produits et de services, et une offre à usage mixte qui répond aux besoins du consommateur et préserve la qualité de vie, a-t-il relevé.

« Aeria Mall participera également à l’animation commerciale de la plateforme Casa Finance City et renforcera son attractivité, positionnant le Maroc dans l’ère du Commerce moderne qui a connu, cette dernière décennie, un développement considérable dû principalement au changement des habitudes de la consommation et l’effort des entrepreneurs et des acteurs du commerce malgré la conjoncture difficile », a-t-il dit.

Pierre angulaire du projet Aeria Park, Aeria Mall bénéficie d’un environnement exceptionnel cerclé par plus de 50 hectares de verdure. Facilement accessible et offrant de nombreuses commodités à ses visiteurs, le centre abrite plusieurs places de parking.

Ce centre commercial est, en outre, localisé à seulement 30 minutes de l’aéroport de Casablanca et à 10 minutes du centre-ville et de la gare ferroviaire, et est desservi par la station de tramway et par tous les transports en commun de la ville.