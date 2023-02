Casablanca: hausse importante des prix d’accès au zoo de Ain Sebaâ

Selon le nouvel arrêté fiscal, adopté par le Conseil de la ville de Casablanca, à travers le cadre de la commission permanente chargée du budget, des finances et de la programmation, les visiteurs du nouveau zoo de Ain Sebaâ doivent s’attendre à une revue à la hausse, pour le moins exorbitante et astronomique des prix d’accès et de prestations.

Imaginez donc que le prix d’accès pour une personne adulte, de deux DH initialement, est passé à… cinquante DH! Alors que pour un enfant de 3 à 12 ans, le prix est passé d’1 DH à 30 DH. S’agissant des élèves des groupes scolaires, le prix pour chaque visiteur est passé d’1 DH à 10.

Par ailleurs, pour les familles accompagnées d’un enfant et qui pouvaient accéder gratuitement au nouveau zoo de Ain Sebaâ, l’arrêté fiscal précité prévoit qu’elles doivent casquer 120 DH, et 20 DH pour chaque enfant.

M.R.