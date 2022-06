Aïd Al-Adha 2022 au Maroc: voici les prix des moutons (VIDEO)

Un éleveur casablancais a indiqué que les prix des moutons cette année seront plus chers que l’année dernière.

Au micro de Le Site info, il a précisé que les moutons coûtent cette année entre 1800 et 7000 dirhams, soit entre 500 et 1000 dirhams de plus qu’en 2021.

«Cette hausse est due au retard de pluies et à la cherté des prix de l’alimentation», explique notre source.

Et d’ajouter qu’à Casablanca, les «sardis» sont les plus prisés. «Le prix du kilo de cette race de mouton est de 65 dirhams le kilo dans les abattoirs, soit 7 dirhams de plus que l’année dernière», a souligné l’éleveur.

Rappelons que Hicham Al Aissaoui a révélé la date de l’Aïd au Maroc. Dans une publication sur son compte Facebook, l’astronome marocain a indiqué que selon ses calculs, l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 10 juillet.

De même qu’El Aissaoui, sur plusieurs pages des réseaux sociaux, a affirmé que le prochain Mawlid Annnabaoui aura lieu le dimanche 9 octobre 2022.

H.M.