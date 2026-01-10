Historique : le Maroc devient la 8ᵉ nation mondiale au classement FIFA

Le Maroc s’apprête à inscrire son nom en lettres d’or dans l’histoire du football mondial. Grâce à sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la sélection nationale est virtuellement classée 8ᵉ au classement FIFA, une position jamais atteinte auparavant ni par le Maroc, ni par aucune autre nation africaine.

Selon les projections de la plateforme spécialisée Football Meets Data, les Lions de l’Atlas ont engrangé un capital de points suffisant pour intégrer le Top 10 mondial, et plus précisément la 8ᵉ place. La victoire face au Cameroun permet en effet au Maroc de dépasser plusieurs poids lourds du football mondial

Même si le classement officiel ne sera publié qu’après la finale de la CAN, cette position virtuelle constitue déjà un exploit historique. Jamais une sélection africaine n’avait atteint un tel niveau depuis la création du classement FIFA. Le Maroc devient ainsi la référence du football africain et s’affirme comme un acteur majeur à l’échelle mondiale.

N.M.