FIFM: la liste des personnalités qui participeront au programme « Conversations »

Chaque année, le programme « Conversations » du Festival International du Film de Marrakech ouvre un espace rare : un lieu où le cinéma se pense et se raconte autrement. Sur scène, celles et ceux qui, devant ou derrière la caméra, font vivre le cinéma sous toutes ses formes partagent avec le public ce qui façonne leur regard et nourrit leur engagement envers le 7ᵉ art.

Ces rencontres, à la fois intimes et exigeantes, sont autant de fenêtres ouvertes sur le processus de création et sur les forces qui animent aujourd’hui le monde du cinéma. Elles explorent la part d’instinct et de réflexion qui traverse chaque parcours : une manière de filmer, de diriger, de jouer, de produire, d’écrire ou d’accompagner les œuvres. Ces échanges prolongent l’esprit du Festival : un lieu où le cinéma se partage, s’interroge et se réinvente au contact des autres.

Pour sa 22ᵉ édition, le Festival réunira des personnalités parmi les plus inspirantes du cinéma mondial : le cinéaste sud-coréen Bong Joon Ho, lauréat de la Palme d’or et de quatre Oscars pour Parasite ; le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo del Toro, lauréat de trois Oscars, deux pour La Forme de l’eau et un pour Guillermo del Toro’s Pinocchio ; le réalisateur et scénariste australien Andrew Dominik (Chopper, Blonde) ; l’acteur, réalisateur et producteur américain Laurence Fishburne (Boyz n the Hood, Matrix, Tina ; l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster, double lauréate de l’Oscar de la Meilleure actrice (Les Accusés, Le Silence des Agneaux); le réalisateur, scénariste et producteur indien Karan Johar, figure centrale de Bollywood ; Bill Kramer, directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’institution qui décerne les Oscars ; la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, Prix du Jury à Cannes pour Capharnaüm ; le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, plusieurs fois primé à Cannes, notamment pour Bacurau et L’Agent secret ; le réalisateur iranien Jafar Panahi, Lion d’or à Venise pour Le Cercle, Ours d’or à Berlin pour Taxi Téhéran et Palme d’or à Cannes pour Un simple accident ; l’acteur français Tahar Rahim, César du Meilleur acteur pour Un prophète ; et l’actrice égyptienne Yousra, icône du cinéma arabe.

Deux Conversations croisées viendront également rythmer cette édition : la première réunira Virginie Efira (actrice franco-belge, César de la Meilleure actrice pour Revoir Paris) et Chiara Mastroianni (actrice et chanteuse italo – française, Prix d’interprétation à Cannes – Un Certain Regard pour Chambre 212) dans un échange autour du métier d’actrice, de la liberté face aux rôles et de la manière dont le cinéma éclaire le rapport au monde.

La seconde, intitulée « Filmer la mémoire : entre l’histoire collective et l’intime », fera dialoguer les réalisatrices Asmae El Moudir (Prix de la Mise en scène à Cannes – Un Certain Regard et Étoile d’or du Festival de Marrakech pour La Mère de tous les mensonges) et Karima Saïdi (A Way Home), autour de la façon dont le documentaire marocain explore la mémoire, l’exil et les transformations sociales à partir de récits personnels.