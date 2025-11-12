Chambre des représentants: plénières pour l’examen et le vote du PLF 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, jeudi et vendredi, trois séances plénières consacrées à l’examen et au vote du Projet de Loi de Finances N° 50.25 au titre de l’exercice 2026 (PLF-2026).

La première séance plénière, qui se tiendra jeudi à 10H, sera consacrée au débat général sur la première partie du PLF-2026, indique la Chambre des représentants dans un communiqué, précisant qu’une deuxième séance, prévue à partir de 16H, sera dédiée à la présentation de la réponse du gouvernement et au vote de la première partie dudit projet.

La Chambre tiendra, vendredi à partir de 10H, une troisième séance qui sera consacrée à l’examen et au vote de la deuxième partie du PLF-2026, ainsi qu’au vote dudit projet dans son intégralité.

