Rabat et Casablanca : nouvelles arrestations lors de manifestations pour l’éducation et la santé

Ce dimanche 28 septembre 2025, plusieurs jeunes ont été arrêtés à Rabat et à Casablanca lors de manifestations réclamant une réforme du système éducatif et une amélioration des services de santé publique, selon un journaliste de l’AFP et une association de défense des droits humains.

À Rabat, les forces de l’ordre ont dispersé plusieurs tentatives de rassemblement dans le centre-ville, procédant à de nombreuses interpellations. Ces mobilisations, initiées par le collectif « GenZ 212 » (dont les fondateurs restent anonymes), avaient déjà donné lieu la veille à une vague d’arrestations.

D’après Hakim Sikouk, président de la section de Rabat de l’Association marocaine des droits humains (AMDH), plus de 100 personnes ont été interpellées dans la capitale, ainsi que des dizaines d’autres à Casablanca, Marrakech, Agadir et Souk Sebt, rapporte l’AFP.

Ces arrestations inhabituelles ont été dénoncées par l’AMDH, une autre organisation marocaine des droits humains, ainsi que par deux partis d’opposition : le Parti justice et développement (PJD, islamiste) et la Fédération de la gauche démocratique.

Le collectif « GenZ 212 » avait diffusé son appel à manifester sur la plateforme Discord, qu’il présente comme un espace d’échange autour de thématiques telles que l’éducation, la santé ou la lutte contre la corruption, tout en affirmant son attachement au pays