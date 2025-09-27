Aviation civile: les avancées du Maroc mises en avant à Montréal

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre du Transport et de la Logistique, M. Abdessamad Kayouh, a mis en avant, samedi à Montréal, les progrès réalisés par le Maroc dans le développement et le renforcement de l’aviation civile ainsi que ses efforts visant à consolider le rôle du Royaume comme hub aérien mondial.

Dans une déclaration au nom du Maroc à la 42ème session de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), M. Kayouh a souligné que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde une grande importance au secteur de l’aviation civile, à travers une politique centrée sur la libéralisation du marché, l’encouragement des investissements et le renforcement de la compétitivité.

Cette politique a contribué à la signature de plus de 100 accords de transport aérien à ce jour, notamment l’accord « Open Sky » avec les États-Unis en 2001 et avec l’Union européenne en 2006, a-t-il rappelé, ajoutant que le Maroc a également adhéré au Marché Unique du Transport Aérien Africain (MUTAA), réaffirmant ainsi son engagement à promouvoir l’intégration régionale et à faciliter la connectivité entre les pays africains.

La stratégie mise en place pour le développement du transport aérien a permis de renforcer la position du Maroc en tant que destination touristique de premier plan, avec un total de 17,4 millions de touristes en 2024, le positionnant comme la première destination touristique d’Afrique, a relevé le ministre, qui préside la délégation marocaine aux travaux de l’assemblée de l’OACI.

Le trafic international de passagers a également connu une croissance significative au cours des sept premiers mois de 2025, dépassant les 18 millions de passagers, grâce à un réseau de 435 liaisons aériennes internationales reliant le Royaume à 159 aéroports dans 59 pays, a-t-il dit.

Concernant le développement du transport aérien intérieur, le Royaume a procédé au renforcement de la connectivité entre les différentes régions du pays, ce qui a permis de dynamiser le marché du transport aérien intérieur et d’améliorer l’offre aérienne.

M. Kayouh a souligné que le Royaume place la sécurité aérienne au cœur de ses priorités, tout en veillant à ce que sa législation soit conforme aux normes de l’OACI, précisant, à cet égard, que le Royaume a atteint un taux de conformité de 87% lors de la mission de validation coordonnée menée en 2024.

La sûreté de l’aviation civile a également été consolidée grâce à la modernisation des systèmes d’inspection et au développement de la cybersécurité, a noté le ministre, qui a rappelé la tenue à Marrakech du Forum international sur la sécurité aérienne « Safer Skies » en avril dernier avec la participation du président du Conseil de l’OACI et d’éminents experts internationaux.

M. Kayouh a aussi mis en avant les importants chantiers stratégiques visant à renforcer son positionnement à l’international, dont la feuille de route du tourisme pour la période 2023-2026 et l’organisation d’événements internationaux majeurs tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2030 et la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Dans ce contexte, le Royaume continue de développer ses infrastructures de transport aérien, a affirmé le ministre, ajoutant que plusieurs aéroports marocains font l’objet d’importants projets de modernisation et d’extension dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 », qui vise à augmenter le nombre de passagers de près de 40 millions actuellement, à 80 millions d’ici 2030.

De son côté, la compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM), acteur majeur du transport aérien, a élaboré un ambitieux plan de développement visant à porter sa flotte à 200 avions d’ici 2037, tout en respectant les normes de sécurité et de durabilité les plus strictes, a ajouté M. Kayouh.

La participation du Maroc à la 42ème assemblée de l’OACI, qui se poursuit jusqu’au 3 octobre, illustre l’engagement constant du Royaume en faveur du développement durable et de la sécurité de l’aviation civile, ainsi que sa volonté de contribuer au renforcement de la coopération internationale dans ce domaine stratégique.

L’Assemblée de l’OACI se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil de l’organisation. Les 193 États membres de l’OACI ainsi qu’un grand nombre d’organisations internationales prennent part à cet évènement, qui établit la politique mondiale de l’Organisation pour les trois prochaines années.