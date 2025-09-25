Bourita affirme que la consolidation de la paix ne peuvent se faire sans les femmes

Par LeSiteinfo avec MAP

À un moment où les conflits s’embrasent et les crises se multiplient dans le monde, le maintien et la consolidation de la paix ne peuvent se concevoir comme auparavant, ni se faire sans les femmes, a affirmé, jeudi à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

« Face aux conflits qui s’embrasent et aux crises qui se multiplient, nous ne pouvons plus penser la paix comme hier », a souligné M. Bourita, qui s’exprimait lors d’une réunion sous le thème « Les femmes bâtissent la paix à l’ère des crises et des conflits armés : comment les approches féministes de la politique étrangère peuvent faire progresser le maintien et la consolidation de la paix (FFP+) ».

La conception de la paix doit tenir compte du « regard des femmes, de leurs réalités, et de leurs réponses », a plaidé M. Bourita lors de cette réunion organisée en marge de la 80è session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Cette approche, a-t-il souligné, « n’est pas une concession mais une correction nécessaire » qui impose de voir le monde tel qu’il est, ajoutant qu’une approche féministe « rappelle que la sécurité ne vaut que si elle garantit la sécurité des personnes ».

Pour le Royaume, cette approche se traduit par plusieurs engagements, en particulier l’augmentation de la présence des femmes dans les contingents, les états-majors et les instances décisionnelles du Maroc et la formation et l’autonomisation des médiatrices.

Elle se décline aussi dans le renforcement de la tolérance zéro en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que la valorisation des voix des femmes dans la prévention de l’extrémisme violent et la promotion d’une culture de paix.

Une « approche féministe » de la politique étrangère n’est pas une approche exogène ou importée, a soutenu M. Bourita, notant qu’elle incarne bien « l’aboutissement naturel d’un parcours national irréversible, porté par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis son accession au Trône ».

Rappelant, dans ce sens, les réformes introduites pour promouvoir la situation de la femme, en particulier la réforme de la Constitution et du Code de la famille, M. Bourita a souligné que dans le cadre de cet élan, SM le Roi a appelé à une nouvelle réforme du Code de la Famille destinée à consolider les acquis et rendre l’égalité « plus pleinement » effective.

Aujourd’hui, a enchaîné M. Bourita, ces réformes se reflètent tant dans le domaine de l’éducation qu’en matière de participation politique et de gouvernance économique.

Dans la diplomatie marocaine, la femme est représentée à hauteur de 48% dans les effectifs du ministère, et 49% dans les postes de responsabilité centrale, a-t-il fait savoir, ajoutant que 21% des ambassades sont dirigées par des femmes, dont certaines des chancelleries les plus stratégiques, ainsi que 40% des consulats généraux.

L’adhésion du Maroc au FFP+ en cette année de 25e anniversaire de la Résolution 1325 et de Trentenaire de la Déclaration de Pékin, marque la volonté du Royaume d’enrichir ce groupe des perspectives du Sud, et reflète sa conviction que les combats pour l’égalité sont universels et indivisibles, a conclu M. Bourita.