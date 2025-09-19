Réforme des retraites : le Maroc face à un compte à rebours alarmant

Le débat sur la réforme des retraites revient au premier plan au Maroc. Les chiffres récents tirent la sonnette d’alarme : le système de retraite, longtemps perçu comme un bouclier social, fait face à des déséquilibres financiers, démographiques et sociaux majeurs. Sans réforme rapide, sa viabilité à moyen terme est menacée.

Pourquoi une réforme des retraites est indispensable ?

1. Des régimes déjà en déficit

Les caisses de retraite publiques, notamment la Caisse Marocaine des Retraites (CMR) et le Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), enregistrent depuis plusieurs années des déficits structurels. Les cotisations des actifs ne suffisent plus à couvrir les pensions versées.

2. Des réserves bientôt épuisées

Selon les projections, les réserves de la CMR seront totalement asséchées d’ici 2031. Au-delà de cette date, la caisse n’aura plus les moyens de payer les pensions, risquant une rupture brutale dans ses engagements envers les retraités.

3. Vieillissement démographique

L’espérance de vie dépasse aujourd’hui 76 ans au Maroc. Si cette progression est une bonne nouvelle, elle accentue la pression sur le système : les pensions doivent désormais être versées sur plus de 20 ans, voire un quart de la vie d’un individu.

4. Des millions de travailleurs exclus

Près de 60 % des actifs marocains ne bénéficient d’aucune couverture retraite : agriculteurs, saisonniers, indépendants, travailleurs informels. Sans réforme, ces populations vieilliront sans ressources, accentuant la précarité sociale.

5. Inégalités et complexité

Le système compte 9 régimes distincts, chacun avec ses propres règles. Public, privé ou semi-public : les écarts de pensions et de droits sont importants (8 394 DH en moyenne dans le public contre 2 163 DH dans le privé). Cette disparité alimente un fort sentiment d’injustice.

6. Un modèle démographique en crise

Le système marocain repose sur la solidarité intergénérationnelle : en 2000, on comptait 7 cotisants pour 1 retraité. Aujourd’hui, ils ne sont plus que 2, et demain, la tendance pourrait s’inverser.

Le « Carré solidaire » : 4 piliers pour une réforme durable

Face à ces défis, plusieurs pistes se dessinent pour construire un système plus juste et pérenne :

Homogénéiser les régimes : unifier les règles (âge, durée de cotisation, taux de remplacement) et permettre la portabilité des droits. Mettre à niveau le secteur privé : réduire l’écart de pensions entre privé et public et renforcer la confiance des cotisants. Assurer la pérennité financière : maîtriser les déficits et anticiper le vieillissement démographique. Renforcer la solidarité intergénérationnelle : élargir la couverture aux travailleurs informels et garantir aux jeunes actifs une retraite demain.

L’inaction, le pire scénario

Chaque année de retard rend la réforme plus douloureuse et plus coûteuse. Mieux vaut une réforme progressive et concertée aujourd’hui qu’une crise irréversible demain.

Conclusion

La réforme des retraites au Maroc n’est pas un choix politique mais une nécessité nationale, morale et sociale. Elle doit permettre de bâtir un système équilibré financièrement, inclusif, équitable et durable, garantissant la dignité des retraités d’aujourd’hui et des générations futures.