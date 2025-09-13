Maroc

ONCF : changements dans les horaires des trains dès le 15 septembre

Rédaction M13 septembre 2025 - 17:58

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé de légers ajustements des horaires des trains à partir du 15 septembre prochain.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, l’Office a précisé que les voyageurs empruntant la ligne reliant Casablanca-Port et l’aéroport international Mohammed V connaîtront de légères modifications dans les horaires.

Il a ajouté que les retards enregistrés varieront entre 5 et 10 minutes.


