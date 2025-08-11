EXIA Technologies : Procheck change de nom et ouvre un nouveau chapitre pour accélérer la transformation digitale des grandes entreprises

Après plus de 37 ans d’expertise, Procheck annonce son rebranding et devient EXIA Technologies. Cette nouvelle identité marque une étape stratégique dans l’histoire du groupe et traduit sa volonté d’affirmer son rôle de partenaire technologique incontournable pour les grandes entreprises marocaines et internationales.

Avec plus de 2 500 collaborateurs, 8 centres régionaux de professional services et 6 centres de production, EXIA Technologies opère chaque année plus d’un milliard de documents sécurisés sur ses plateformes. Reconnue par plus de 50 clients institutionnels, au Maroc et à l’international, issus de secteurs clés comme la banque, l’assurance, les télécoms et la grande distribution, EXIA s’impose aujourd’hui comme un leader du BPS (Business Process Services), en accompagnant ses clients dans l’optimisation et la transformation digitale de leurs processus métier.

Fort de son héritage sous le nom de Procheck, EXIA Technologies capitalise sur plus de trois décennies d’innovation pour consolider sa position de leader du marché marocain.

Une vision portée par la Direction

« Nous ne tournons pas une page, nous écrivons un nouveau chapitre », déclare Zineb Oudghiri, PDG d’EXIA Technologies.

Depuis plus de 30 ans, EXIA accompagne ses clients avec une idée simple : leur permettre de se concentrer sur l’essentiel. Aujourd’hui, l’entreprise se définit comme bien plus qu’un prestataire : un partenaire de confiance, capable de conjuguer technologie et intelligence humaine.

Zineb Oudghiri insiste : “Une identité qui reflète notre ambition d’humain augmenté. Oui, augmenté. Non pas remplacé, mais amplifié par l’IA, outillé par la technologie, et toujours guidé par nos valeurs humaines.”

Ce positionnement incarne une volonté claire d’aligner performance digitale, impact durable et responsabilité humaine.

« Ce rebranding traduit notre volonté de moderniser notre image et d’accélérer notre développement. Nous visons à consolider notre leadership au Maroc, à renforcer notre présence à l’international, tout en continuant d’investir dans l’innovation et dans nos talents. Avec EXIA, nous incarnons l’Excellence en Action et un futur en mouvement. » conclut Zineb Oudghiri.

Une marque orientée résultats

Le nom EXIA incarne deux piliers fondamentaux :

– « EX » pour Execution Excellence, qui reflète l’efficacité de l’entreprise dans la mise en œuvre des projets ;

– « IA » pour Intelligence Augmentée, qui illustre une approche technologique avancée, pilotée par la data et l’intelligence artificielle.

EXIA Technologies déploie une offre complète de solutions digitales et technologiques pour accompagner les entreprises sur l’ensemble de leurs enjeux stratégiques, technologiques et opérationnels.

Une entreprise engagée et certifiée

Engagée pour l’excellence, la sécurité de l’information et un avenir responsable, EXIA Technologies est certifiée ISO 9001 et ISO 27001 . Sa politique RSE fait partie intégrante de sa stratégie et se reflète dans l’ensemble de ses actions.

Un nouveau chapitre

EXIA Technologies s’affirme comme le partenaire stratégique des organisations qui souhaitent transformer leur modèle et réussir dans un environnement numérique en constante évolution. Ce rebranding ouvre la voie à de nouvelles offres innovantes et à une collaboration renforcée avec ses clients pour les accompagner face aux défis du numérique.

Chiffres clés – EXIA Technologies

– 37 ans d’expertise

– 2 500 collaborateurs

– 8 centres régionaux de professional services

– 6 centres de production

– +1 milliard de documents sécurisés opérés chaque année

– +50 clients institutionnels au Maroc et à l’international