Atteinte à la sacralité divine : que risque Ibtissam Lachgar ?

Après l’arrestation d’Ibtissam Lachgar ce dimanche suite à une atteinte à la divinité, de nombreuses questions ont émergé sur les réseaux sociaux concernant les sanctions possibles à son encontre.

Le Code pénal marocain prévoit des peines strictes et sévéres pour toute personne portant atteinte à l’islam, insultant la divinité, ou s’en prenant aux prophètes et aux livres sacrés, pouvant aller jusqu’à une peine de prison ferme.

Cette infraction relève des crimes liés aux sacralités et rites religieux, et est spécifiquement encadrée par l’article 267-5, introduit lors des modifications de 2016. Cet article criminalise tout acte portant atteinte à l’islam, aux symboles divins, aux messagers, aux textes sacrés ou aux pratiques religieuses.

La peine encourue peut aller de six mois à deux ans d’emprisonnement, accompagnée d’une amende. Elle peut être alourdie si l’offense est commise publiquement, notamment via les médias, les réseaux sociaux ou lors de rassemblements publics.