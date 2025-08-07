Nora Fatehi annonce un nouveau tube pour l’été 2025

La star maroco-bollywoodienne Nora Fatehi s’apprête à dévoiler son tout nouveau titre musical, intitulé “Oh Mama Tetema”, dont la sortie est prévue pour le 9 août courant.

L’artiste a déjà entamé la promotion de ce morceau via son compte officiel Instagram, où elle a partagé l’affiche officielle du projet, accompagnée du commentaire : « Premier aperçu de notre prochain tube estival ‘Oh Mama Tetema’ ».

Sur ce visuel, Nora Fatehi apparaît avec un tout nouveau look, arborant une coiffure wavy sublimée par une technique de balayage.

À noter que la chanson “Oh Mama Tetema” réunit la chanteuse marocaine avec l’artiste tanzanien Rayvanny, ainsi que la chanteuse indienne Shreya Ghoshal, qui avait déjà collaboré avec le Marocain Saad Lamjarred sur le titre en hindi “Gouli Mata”.