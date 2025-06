Peine confirmée pour le journaliste Hamid El Mahdaoui

La Cour d’appel de Rabat a confirmé, ce lundi, le jugement de première instance condamnant le journaliste Hamid El Mahdaoui, directeur de publication du site « Badil », à une peine d’un an et demi de prison ferme et à une amende de 1,5 million de dirhams au profit du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Hamid El Mahdaoui est poursuivi dans le cadre d’une plainte déposée par le ministre, l’accusant de « diffusion d’allégations et de faits mensongers dans le but de diffamer », ainsi que d’« injures publiques », conformément aux articles 447-2, 444 et 443 du Code pénal.

Les avocats d’Ouahbi avaient demandé la peine maximale suite à une vidéo dans laquelle le journaliste accusait le ministre de divers faits inexacts, prétendant détenir des documents incriminants.

Rappelons que Hamid El Mahdaoui avait été libéré le 20 juillet 2020 après avoir purgé une peine de trois ans de prison, à laquelle il avait été condamné par la Cour d’appel de Casablanca pour non dénonciation d’un crime portant atteinte à la sécurité de l’État.

N.M.