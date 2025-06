Casablanca accueille la 3ᵉ édition du Women Summit

Sous la Présidence d’Honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, la Fondation Startup Grow, à travers son initiative Growth Women, organisera les 18 et 19 juin 2025 à l’hôtel Hyatt Regency Casablanca, la troisième édition du Women Summit à Casablanca (#GWS25).

La thématique de cette édition : « Un nouveau monde, de nouveaux enjeux pour l’Afrique : Les femmes, moteurs d’innovation, d’équité et de durabilité ».

Ce sommet se positionne comme une plateforme d’excellence réunissant des leaders influentes, entrepreneures, investisseurs et décideurs autour d’un objectif commun : contribuer à bâtir un avenir prospère, résilient et inclusif pour le continent.

Face aux profondes mutations mondiales, l’Afrique se retrouve aujourd’hui à un carrefour stratégique qui nécessite des réponses innovantes et inclusives.

Le Sommet WS25 abordera une série de défis et opportunités majeurs qui touchent le continent, notamment dans les domaines de la transition numérique, de la transition écologique, de la santé, de l’emploi, tout en mettant en avant le rôle central des femmes dans la construction d’un nouvel ordre socio-économique.

L’objectif du sommet est de servir de catalyseur du changement, et de laboratoire d’idées et de solutions innovantes, inspirées par la réalité du terrain et répondant aux ambitions des nouvelles générations africaines.

Nouveautés de cette 3éme édition :

1-les Ubuntu Awards

Les Ubuntu Awards sont une initiative phare du Women Summit, destinée à célébrer et récompenser les femmes et les acteurs engagés qui contribuent de manière significative au développement durable, à l’innovation sociale et à l’autonomisation des communautés en Afrique. Inspirés par le concept africain d’« Ubuntu » — qui signifie « je suis parce que nous sommes » — ces prix valorisent l’esprit de solidarité, de leadership inclusif et d’impact positif.

Les trophées seront remis à des personnalités inspirantes lors d’un dîner gala placé sous le signe du partage, de la reconnaissance et de l’engagement pour un avenir plus équitable et durable.

Parmi les catégories représentées, on retrouve :

Leadership féminin

Innovation sociale et technologique

Engagement communautaire

Éducation et autonomisation des jeunes filles

Entrepreneuriat à impact

Promotion de la diversité et de l’inclusion

Les lauréats sont des femmes, des hommes ou des organisations dont les actions transforment positivement leur environnement et incarnent les valeurs d’Ubuntu à l’échelle locale, nationale ou continentale.

2- Un Hackathon national pour impulser l’empowerment des jeunes filles

Dans le cadre du Women Summit 2025, un hackathon d’envergure nationale a été organisé dans trois régions du Maroc :

la région de l’Oriental, en partenariat avec l’Université Moulay Abdellah ;

la région de Fès-Meknès, en collaboration avec l’Université Moulay Ismail ;

le Grand Casablanca, au niveau de la Préfecture Ain Sebaa – Hay Mohammadi, en partenariat avec l’INDH et l’ENCG de Casablanca.

Ce programme a réuni plus de 150 participants, majoritairement des jeunes filles, autour d’un même objectif : imaginer des solutions concrètes et innovantes autour des thématiques du développement durable et de l’innovation. Au total, 40 projets ont été conçus au fil des ateliers régionaux, reflétant l’engagement et la créativité des jeunes faces aux enjeux sociétaux

À l’issue de cette phase, 10 projets finalistes ont été sélectionnés pour être présentés lors d’un grand pitch final à Casablanca, le 18 juin 2025, dans le cadre du Women Summit.

Ce hackathon constitue un levier fort pour repérer et accompagner une nouvelle génération de leaders à travers l’initiative Growth Women, et illustre pleinement l’engagement du Women Summit pour l’inclusion, l’innovation sociale et l’égalité des chances.

Par ailleurs, au RDV un programme riche et un encadrement scientifique de haut niveau. Durant deux jours, le sommet proposera un programme dynamique comprenant :

Des tables rondes de haut niveau,

Des ateliers pratiques,

Une séance de remise des chèques d’investissement aux meilleures idées de projets identifiées lors des hackathons organisés dans 3 régions marocaines,

Un espace d’exposition des coopératives soutenues par l’INDH de la Région d’Azilal et de la Préfecture Ain Sebaa Hay Mohammadi

Et des séances de networking de qualité.

Les discussions porteront sur des thématiques stratégiques pour l’Afrique d’aujourd’hui et de demain, telles que :

L’utilisation des technologies (intelligence artificielle, blockchain, fintech) pour une croissance inclusive.

Le renforcement du rôle des femmes dans les industries vertes et l’agriculture durable.

L’élimination des obstacles au financement de l’entrepreneuriat féminin.

La garantie d’un accès équitable à l’éducation et aux services de soin.

Cette troisième édition du Sommet WS25 se distingue par la mise en place d’un comité scientifique composé d’un groupe d’experts et d’expertes de haut niveau, dans le but de garantir un contenu de qualité et un encadrement scientifique rigoureux des travaux du sommet.

Ce comité est constitué de personnalités éminentes issues des domaines de la diplomatie, de la recherche scientifique, du secteur des affaires et des institutions, tant du continent africain que de la diaspora marocaine résidant à l’étranger (MRE).

Leur expertise variée dans les domaines de la technologie, du développement durable, du leadership inclusif, des droits humains et de l’innovation économique contribuera à l’élaboration d’un programme ambitieux, connecté aux enjeux actuels, en phase avec les profondes transformations que connaît le continent.

À cette occasion, Mme Hanan Aït Aïssa, Présidente de Startup Grow Foundation, a déclaré que :

« Le Sommet de la Femme, accueilli par la ville de Casablanca, est bien plus qu’un simple événement ; c’est une initiative dynamique visant à libérer le potentiel immense dont regorge la femme africaine, contribuant ainsi à stimuler le développement durable à travers tout le continent. »

Fort du succès de ses précédentes éditions, le Sommet WS25 aspire à accueillir des centaines de participantes et participants, parmi lesquels des dirigeantes, entrepreneures, fondatrices de startups, investisseurs influents, responsables gouvernementaux, ainsi que des représentants d’organisations internationales

Les résultats attendus du sommet incluent :

L’élaboration des recommandations de Casablanca ainsi qu’un livre blanc documentant les meilleures pratiques réussies.

📍 Pour s’inscrire et en savoir plus, veuillez visiter le site officiel :

👉 www.growth-women.com

À propos de Startup Grow Foundation:

Depuis 2016, Startup Grow est une organisation non gouvernementale marocaine engagée dans la promotion de l’entrepreneuriat, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

Reconnu comme partenaire de proximité de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), son initiative Growth Women, œuvre pour l’autonomisation, l’inclusion, la digitalisation et la diversité, contribuant activement à réinventer l’Afrique. Depuis 2022, plus de 1000 entrepreneures ont été accompagnées et financées dans le cadre de programme gouvernemental dont celui de l’INDH,

Parmi les Speakers :

Mme Synlesseh Stéphanie Dahn-Koung : Deuxième Dame du Liberia, Présidente de la Fondation pour l’Autonomisation et le Développement – Libéria

Mme Nabila Rmili : Maire de Casablanca

Ryad Mezzour : Ministre de l’Industrie et du Commerce du Maroc

Mme Fatima Camara : Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime – Guinée

Gilles Heyvaert : Ambassadeur du Royaume de Belgique au Maroc – Belgique

Mme Melissa Allen : Fondatrice de Capital M, lauréate de la Médaille du Roi Charles III -Canada, 2024

Mme Khadija Bendam : 1ʳᵉ Vice-Présidente du International Nuclear Societies Council (INC)

Mme Fatou Drame Fabira : Présidente de la Plate-forme Baay Sa Waar -Sénégal

Mme Zineb Bennouna : Directrice RSE & Communication chez LafargeHolcim Maroc

Mme Claudia GAUDIAU : Directrice Générale Tectra – France

M. Anouar ALAOUI : Directeur Général MarocPME