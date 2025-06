Maroc-Algérie: pourquoi les frontières ont-elles été rouvertes exceptionnellement ?

Le weekend dernier, le poste frontière « Zouj Bghal », entre le Maroc et l’Algérie, a été ouvert de manière exceptionnelle. Les autorités algériennes ont en effet remis au Royaume les dépouilles de deux jeunes Marocains, après plus de deux ans de rétention.

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile à Oujda, l’opération s’est déroulée samedi dernier, rappelant par la même occasion que de nombreux Marocains sont en détention provisoire et en attente de jugement (plus de 430 dossiers en cours) et six corps, dont ceux de deux jeunes femmes originaires d’Oujda, attendent d’être restitués à leurs familles.

Et de souligner qu’elle avait précédemment facilité les démarches judiciaires et administratives pour la restitution des dépouilles.

Par ailleurs, l’association a assuré qu’elle travaille avec dévouement et gratuitement pour accompagner les familles et plaider en faveur de ce dossier afin d’obtenir la libération des détenus.

N.M.