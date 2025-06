Enquête : 62 % des cadres marocains ont vécu un burn-out

« Le burnout n’est pas une fragilité personnelle. C’est une alarme du corps et du système. Il est urgent de repenser notre hygiène de vie, et nos environnements de travail avec humanité et pragmatisme. » – Dina Lahlou

Une campagne pour faire bouger les lignes

Santé au travail : une responsabilité partagée et une priorité nationale

Ce communiqué a pour vocation de lancer une campagne de sensibilisation, afin de mobiliser entreprises, institutions, médias et citoyens autour d’un enjeu commun : préserver le capital humain, socle de toute dynamique de croissance durable.

Un sujet en résonance avec la vision du Royaume

Alors que le Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI encourage un modèle de développement inclusif et équitable, la santé mentale doit devenir un axe stratégique dans les politiques RH, managériales, ESG et RSE.

Ce sont ces femmes et ces hommes qui portent les projets, incarnent les transformations et insufflent le changement. Leur engagement, leur énergie, leur loyauté sont les véritables moteurs du progrès.

Préserver leur équilibre, c’est garantir la pérennité et la durabilité de notre développement

« Chaque avancée du Royaume est portée par des êtres engagés, mus par l’amour de leur métier et de leur pays. Ils donnent beaucoup — souvent trop. Et pourtant, leur santé mentale et émotionnelle reste encore un angle mort des politiques de développement. Le bien-être humain est une condition essentielle de la performance, de l’innovation et de la durabilité. » – Dina Lahlou