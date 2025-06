Hajj 2025 : les pèlerins accomplissent le rituel des Jamarat (VIDEO)

Les pèlerins ont accompli, dimanche à Mina, le rituel de lapidation des « Jamarat » pour le deuxième jour de Tachriq, dans une atmosphère de piété.

Les visiteurs des Lieux Saints de l’Islam ont accompli cette étape du Hajj en toute fluidité grâce à une organisation rigoureuse des autorités compétentes, rapporte l’Agence de presse saoudienne.

Les efforts déployés dans ce sens s’inscrivent dans le cadre d’un plan d’organisation et de sécurité global visant à garantir un niveau de sécurité et de confort optimal aux pèlerins tout au long de leurs déplacements et de l’accomplissement des rituels.

Jeudi, l’Autorité saoudienne des statistiques (GASTAT) a annoncé que le nombre total de pèlerins pour le Hajj 1446H/2025 a atteint 1.673.230.

Il s’agit de 166.654 pèlerins nationaux, citoyens et résidents, et de 1.506.576 pèlerins venus de l’étranger par divers points d’entrée.