Festival Gnaoua : Essaouira ouvre le débat sur les mobilités humaines

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira organise la 12e édition du Forum des droits humains les 20 et 21 juin 2025, autour du thème : « Mobilités humaines et dynamiques culturelles ».

Deux journées de débats et de rencontres réuniront intellectuels, artistes et chercheurs venus du monde entier.

Depuis sa création, le Forum s’est imposé comme un espace engagé de réflexion, au croisement de la pensée critique, de la création artistique et des luttes contemporaines. Dans un contexte mondial marqué par les replis identitaires et les discours de fermeture, cette nouvelle édition propose un contre-récit sensible, ancré et pluriel sur les migrations et leurs résonances culturelles.

Organisé en partenariat avec le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), le Forum questionne ce que produisent les mobilités : en termes de récits, d’imaginaires politiques et de création dans les champs culturels et artistiques.

> « Ce Forum incarne l’âme du Festival. Il prolonge, sur le terrain de la pensée, ce que la musique exprime avec force : la circulation des idées, le métissage, la résistance par la culture. À Essaouira, les frontières s’estompent, et les idées circulent comme les rythmes », explique Neila Tazi, productrice du Festival.

> « Face aux discours de cloisonnement, il est urgent de rappeler que la migration est aussi un acte de courage et de création. Le Forum d’Essaouira met en lumière ces contributions, ces fictions, ces mémoires en mouvement », ajoute Driss El Yazami, président du CCME.

Cette édition accueillera une constellation de penseurs et d’artistes pour éclairer les enjeux contemporains liés à la migration :

* Andrea Rea, professeur de sociologie à l’Université libre de Bruxelles, ouvrira le Forum avec une leçon inaugurale sur les nouvelles géographies de la mobilité ;

* Pascal Blanchard, historien, analysera les représentations sociales de la migration ;

* Fatima Zibouh, politologue, et Dana Diminescu, spécialiste en sociologie numérique, exploreront les tensions entre imaginaires migratoires et politiques publiques ;

* Francesco Vacchiano, anthropologue, s’intéressera aux subjectivités migrantes et aux politiques d’asile.

Les voix artistiques seront également au cœur du Forum :

* Les cinéastes Faouzi Bensaïdi et Elia Suleiman offriront leur regard sur l’exil comme matière de création ;

* L’écrivaine Véronique Tadjo, l’artiste Barthélémy Toguo, les historiens Nicolas Bancel et Yvan Gastaut, ainsi que le documentariste Kamal Redouani, viendront enrichir les échanges.

Des auteurs engagés comme Elgas, Rim Najmi, Taha Adnan et Abdelkader Benali prolongeront cette cartographie sensible des diasporas à travers récits, poésie et témoignages.

Ici, la migration n’est ni un chiffre, ni une abstraction : elle raconte ce qui relie, ce qui circule, ce qui résiste. Poèmes, chants, images… autant de formes par lesquelles les histoires se tissent, malgré les distances et les silences.

Des intervenants de terrain, tels que Kassie Freeman, spécialiste des politiques éducatives afro-descendantes, viendront ancrer ces réflexions dans des réalités concrètes, déconstruisant les idées reçues et les récits dominants sur les diasporas.

Le Forum explorera également le rôle central de la culture – savante, populaire, vivante – dans la transmission des mémoires, la construction d’identités plurielles et l’invention de nouvelles solidarités.

Plus qu’un événement parallèle, le Forum des droits humains est un pilier du Festival Gnaoua. Dans un monde fracturé, il ouvre un espace où l’écoute, le dialogue et la création deviennent des actes de résistance.

Pendant deux jours, Essaouira se transforme en laboratoire citoyen à ciel ouvert. Un lieu où les mobilités et les exils se racontent autrement, où les droits humains se vivent en conscience, en musique et en partage.