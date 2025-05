Travaux à Tanger : fermeture temporaire de la route vers la Cité Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a annoncé que la circulation routière sera coupée, à compter du mercredi 28 mai à 10 H, pour une durée de 4 mois, sur la section de la route provinciale n° 4608 reliant l’échangeur Ain Dalia de l’autoroute A5 et la Cité Mohammed VI Tanger-Tech.

Cette coupure temporaire vise à permettre la réalisation des travaux de construction du nouvel ouvrage d’art au niveau de l’intersection de ce tronçon routier avec la voie ferrée, dans le cadre de l’amélioration du niveau de service de ladite section, indique un communiqué du ministère.

La déviation de la circulation sera assurée à travers l’échangeur Ain Dalia de l’autoroute A5 via la route provinciale n° 4602 vers la rocade des deux mers ou bien à travers l’autoroute A5 vers l’échangeur de Melloussa, ainsi que par la route nationale n°2 et la route provinciale n°4607 en direction des deux communes Zinnat et Al Aouama, explique la même source.

La circulation normale reprendra dès l’achèvement de ces travaux. Par conséquent, les usagers de la route sont priés d’être prudents et de respecter les panneaux de signalisation pour plus de sécurité.

Le ministère assure rester à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires, appelant les usagers à consulter régulièrement les bulletins publiés sur son portail « www.equipement.gov.ma », via l’application mobile « MaRoute », ou à contacter le centre de permanence de la Direction des Travaux et de l’Exploitation Routière au 05.37.71.17.17, conclut le communiqué.