BABA TURC CIEL ouvre ses portes

Baba turc annonce l’ouverture officielle de son troisième établissement : BABA TURC CIL, situé au 16 rue de l’atlas, CIL, juste à côté de l’école la prairie.

Avec plus de 250 m² d’espace, une décoration soigneusement pensée et un positionnement premium mais accessible, BABA TURC CIL vient renforcer la présence du groupe sur Casablanca et s’inscrit dans une dynamique de développement national.

« Depuis le début, notre ambition est claire : proposer une cuisine turque authentique, créative et accessible, dans un cadre raffiné. BABA TURC incarne parfaitement cette vision », explique Youssef BENCHEKROUN, Directeur de Développement et D’exploitation du groupe BABA TURC.

Une référence turque depuis 2022

Spécialisé dans les Kebabs, les viandes maturées, les plats turcs et les desserts signature, BABA TURC s’est imposé comme une référence au Maroc grâce à :

– Son meilleur rapport qualité/prix

– Des formules midi imbattables

– Show cooking

– Une décoration premium qui transforme chaque repas en expérience

Une communauté engagée

Avec plus de 60 000 followers toutes plateformes confondues, BABA TURC est également la première communauté digitale d’un restaurant au Maroc, témoignant d’un lien fort avec son public et d’une stratégie digitale inspirante.

Infos pratiques

– Adresse : 16 rue de l’atlas, CIL, Casablanca

– Horaires : ouvert tous les jours de 8H à minuit

– Comptes Instagram : @Babaturc.casablanca

@Babaturcrestaurant