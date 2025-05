Clap de fin pour la 14e édition des journées du patrimoine de Casablanca

La 14ᵉ édition des Journées du Patrimoine de Casablanca, organisée par Casamémoire du 12 au 18 mai 2025, s’est achevée en beauté ce dimanche,18 mai, au théâtre de La Casablancaise, avec une journée de clôture vibrante.

Pendant une semaine, la ville s’est racontée autrement à travers plus de 60 événements gratuits : ateliers, visites, tables rondes, spectacles, expositions, souk créatif, salon de livre… Et surtout, des milliers de regards émerveillés.

Plus de 25 000 personnes touchées lors de cette 14e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca !

• +5 000 élèves sensibilisés au patrimoine casablancais à travers des visites scolaires dédiées tout au long du vendredi 16 mai

• 12 circuits de visites guidées pour redécouvrir les joyaux architecturaux de la ville le samedi 17 et le dimanche 18 mai avec +15 000 visiteurs

• 13 expositions valorisant l’Art déco et l’histoire de Casablanca

• +10 conférences pour réfléchir ensemble à notre patrimoine commun

• 12 performances et projections immersives, dont un documentaire et du vidéo

mapping

• Souk Créatif : avec +30 exposant(e)s et 5 associations présentes, un salon de livre rassemblant 4 librairies, 30 maisons d’édition marocaines et 8 animations pour célébrer le patrimoine, la culture et la création locale

• +10 ateliers pour partager savoir-faire et passion

• +1 million de vues sur les réseaux sociaux

• +400 guides bénévoles engagés au service de la transmission

Casablanca a brillé. Son patrimoine aussi. Une ville, une histoire, des voix et une fierté partagée.

Casamémoire remercie chaleureusement tous ses partenaires, bénévoles, intervenants, participants et visiteurs pour avoir fait de cette édition une expérience collective inoubliable.