Le président du Raja sous pression

Les adhérents du Raja de Casablanca font pression sur le président Abdellah Biraouine en marge de la phase de transition que traverse le club et de la nécessité d’organiser une assemblée générale pour élire un nouveau président et un nouveau bureau dirigeant.

Selon une source de Le Site info, les adhérents du club appellent à fixer une date, en urgence, pour la tenue de l’assemblée générale.

«Ils ne cachent pas leur mécontentement en raison du retard pris et exigent qu’une date soit déterminée dans les plus brefs délais afin de donner suffisamment de temps au futur président pour travailler et construire l’équipe», explique notre source.

Par ailleurs, les noms de Jawad Ziyat, Abdessalam Belkchour et Saïd Hasbane circulent comme candidats potentiels à la présidence du Raja.

N.M.