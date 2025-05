Marché de l’emploi au Maroc: ce que révèle la dernière enquête du HCP

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative à la situation du marché du travail au premier trimestre de 2025 :

Emploi :

– Création de 282.000 postes d’emploi au niveau national

– Répartition par milieu :

• Création de 285.000 emplois en urbain

• Perte de 3.000 postes en rural

– Par type d’emploi :

• Création de 319.000 emplois rémunérés

• Perte de 37.000 emplois non rémunérés

– Répartition sectorielle :

• Création de 216.000 postes dans les services

• Création de 83.000 postes dans l’industrie • Création de 52.000 postes dans le bâtiment et travaux publics (BTP)

• Perte de 72.000 postes dans l’agriculture, la forêt et la pêche – Le taux d’activité a augmenté de 0,3 point à 42,9%

– Le taux d’emploi a progressé de 0,5 point à 37,2%

Chômage :

– Le nombre de chômeurs a reculé de 1% à 1.630.000 personnes

– Le taux de chômage a reculé de 0,4 point à 13,3% : • 16,6% en milieu urbain (-1 point)

• 7,3% en milieu rural (+0,5 point)

• 11,5% chez les hommes (-0,5 point)

• 19,9% parmi les femmes (-0,2%)

• 37,7% chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+1,8 point) • 21,2% parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans (-0,8 point)

• 7,5% chez les personnes âgées de 35 à 44 ans (-0,5 point) • 3,9% pour les celles âgées de 45 ans et plus (-0,6 point)

• 19,4% chez les diplômés (-0,9 point)

Situation régionale du marché du travail :

– Cinq régions ont abrité 72% de l’ensemble des actifs âgés de 15 ans et plus

– Quatre régions affichent des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (42,9%)

– Cinq régions concentrent 70% des chômeurs, à savoir Casablanca-Settat (23%), Fès-Meknès (13,2%), l’Oriental (12,2%), Rabat-Salé-Kénitra (11,9%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,8%)

– Les taux de chômage les plus élevés sont observés dans la région de l’Oriental (25,2%) et les régions du Sud (23,8%)

– Deux régions dépassent la moyenne nationale (13,3%) à savoir Casablanca-Settat (13,7%) et Fès-Meknès (14,7%)

– Les régions de Drâa-Tafilalet (8%), de Marrakech-Safi (8,9%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (11,2%) enregistrent les taux les plus bas

Principales caractéristiques de la population active occupée :

– Près de 37,6% des actifs occupés résident en milieu rural et 20,2% sont de sexe féminin

– Les jeunes âgés de 15 à 34 ans constituent 33,7% du volume total de l’emploi (7,6% pour les 15 à 24 ans et 26,2% pour les 25 à 34 ans)

– Près de 47% des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 33,2% ont un diplôme moyen et 19,8% un diplôme supérieur

– Le secteur des « services » emploie 49,2% des actifs occupés, suivi de l’ »agriculture, forêt et pêche » avec 25%

– Près de 6 actifs occupés sur 10 en milieu rural (59,9%) exercent dans le secteur de l’ »agriculture, forêt et pêche », et près de deux tiers des actifs occupés citadins (65,9%) travaillent dans le secteur des « services »

– Près de 9,3% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (21,5%) que chez les citadins (1,9%), et chez les femmes (24,4%) que chez les hommes (5,4%)

– Près de 11,8% des actifs occupés exercent un emploi de type occasionnel ou saisonnier (17,8% en milieu rural et 8,3% en milieu urbain)

– Près de trois actifs occupés sur dix (31,1%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (42,4% en milieu urbain et 12,3% en milieu rural)

– Les actifs occupés exerçant dans l’ »industrie » enregistrent le taux de couverture médicale le plus élevé (48,9%), suivis de ceux relevant du secteur des « services » (42,6%), des BTP (13,6%) et de l’ »agriculture, forêt et pêche » (7,6%)

– Au niveau national, 46,5% des salariés bénéficient d’une couverture médicale assurée par l’employeur (54,2% en milieu urbain et 26,2% en milieu rural ; 63,1% parmi les femmes et 42,4% parmi les hommes)

S.L