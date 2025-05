Reconnaissance du travail ménager : ATEC s’engage

À l’occasion de la Fête du Travail, journée internationale des travailleurs.e.s, l’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC) lance avec le soutien de l’ONU Femmes Maroc une campagne d’envergure nationale, destinée à mettre en lumière le rôle primordial – mais largement ignoré – des femmes dans l’ensemble des foyers au sein de la société marocaine.

Cet investissement quotidien, pourtant non rémunéré, qui fait fonctionner les foyers, soutient la stabilité familiale, et permet d’économiser des coûts immenses en services extérieurs (garde d’enfants, ménage, cuisine, soutien scolaire, soin des personne âgée…). Malgré son utilité évidente, ce travail reste non valorisé, non reconnu et surtout rarement partagé au sein des foyers, alors même qu’il représente un pilier essentiel de leur fonctionnement.

Une fiche de poste pour nommer l’invisible

Le point de départ de la mobilisation est une « fiche de poste » imaginaire, listant avec précision les multiples responsabilités assumées quotidiennement par les femmes dans leur foyer – cuisinière, éducatrice, infirmière, intendante, femme de ménage, planificatrice, entre autres. Ce document, aussi symbolique que reproduisant fidèlement les tâches accomplies quotidiennement par des millions de femmes marocaines, a été matérialisé sous la forme d’un tablier spécialement conçu pour l’occasion, devenu un véritable objet manifeste de la campagne.

Portée par un symbole fort, une fiche de poste imaginaire sérigraphiée sur un tablier-manifeste, cette initiative ambitionne de faire sortir de l’ombre un travail indispensable – cuisinière, éducatrice, infirmière, intendante, femme de ménage, planificatrice –souvent perçu comme naturel, mais ni rémunéré ni reconnu.

Le 1er mai, ce tablier sera porté dans les rues par des femmes, mais aussi par des hommes, lors d’une marche organisée par ATEC en collaboration avec la Confédération démocratique du travail (CDT) au quartier Derb Omar à Casablanca. L’objectif est clair, rendre visible ce qui ne l’est pas, et interpeller l’opinion publique sur une injustice structurelle encore largement absente des débats nationaux.

ATEC à travers cette campagne souhaite provoquer une prise de conscience collective. Car tant qu’il restera invisible, le travail domestique des femmes continuera d’alimenter les inégalités de genre. Il est temps de le nommer, le reconnaître et mieux le partager.

De son côté Mme Bouchra Abdou directrice de l’ATEC affirme : « Cette initiative s’inscrit dans notre engagement à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au Maroc. En rendant visible le travail invisible, nous contribuons à déconstruire les stéréotypes et à poser les bases d’un nouveau contrat social au sein des foyers. »

Un déséquilibre massif, un enjeu de société

Selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les femmes marocaines accomplissent plus de 90 % du temps total dédié aux tâches domestiques. En moyenne, elles y consacrent cinq heures par jour, contre seulement 43 minutes pour les hommes. Un déséquilibre qui façonne silencieusement l’organisation des foyers, pèse sur les trajectoires professionnelles et personnelles des femmes, et freine l’égalité des chances. « Le travail domestique non rémunéré est l’un des angles morts de notre société. Il est temps de le nommer, de le montrer, de le partager », insiste Mme Bouchra Abdou de ATEC.

Une mobilisation nationale jusqu’en septembre 2026

Intitulée « Ch9a Dare Machi 7ogra », cette campagne s’inscrit dans un programme d’action ambitieux déployé jusqu’en septembre 2026 à l’échelle nationale. Porté par ATEC, avec le soutien d’ONU Femmes et la mobilisation d’un collectif d’associations partenaires, ce projet a pour objectif de réduire d’au moins une heure par jour le temps que les femmes consacrent aux tâches domestiques dans les foyers ciblés.

Le projet « Ch9a Dare Machi 7ogra », s’appuie sur une mobilisation inclusive et intergénérationnelle, impliquant des jeunes à travers des campagnes digitales, des événements sportifs, du théâtre itinérant et de l’affichage urbain. Il encourage la création de contenus engagés – vidéos, podcasts, courts-métrages – conçus avec et pour les jeunes.

Le projet prévoit également un accompagnement des familles sur le terrain avec l’appui d’une application mobile innovante permettant de mesurer la charge domestique réelle au sein des foyers.

Ce projet s’intègre dans le cadre du programme régional d’ONU Femmes « Dare to Care », une initiative novatrice visant à remettre en question les normes sociales discriminatoires et à déconstruire les stéréotypes qui freinent la participation des femmes à l’emploi rémunéré dans la région des États arabes. Mis en œuvre entre octobre 2023 et septembre 2026 avec le soutien financier de l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida), le programme ambitionne de transformer les masculinités patriarcales en impliquant activement les hommes et les garçons dans une répartition plus équitable des tâches domestiques et des responsabilités de soins.

Pour un nouveau pacte domestique

Au-delà de la sensibilisation, la campagne porte de l’ambition d’amorcer un changement structurel. Il ne s’agit plus de considérer les tâches domestiques comme une aide occasionnelle que l’on apporte, mais de remettre en question leur répartition inégale, en reconnaissant pleinement leur valeur et en les partageant de manière équitable au sein du foyer. Ce programme s’inscrit dans la continuité des engagements pris par le Maroc en matière d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes. Il vient rappeler, à l’occasion du 1er mai, que tout travail mérite d’être visibles, valorisés et équitablement partagés.