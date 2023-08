Plateformes dédiées aux céréales et légumineuses : Al Moutmir présente ses résultats

Des résultats prometteurs grâce à l’adoption d’une conduite technique optimale dans les PFds Céréales et légumineuses en conventionnel et en système semis direct

– Plus de 14 800 plateformes de démonstration céréales et légumineuses depuis le lancement de l’Initiative Al Moutmir ;

– Plus de 3 640 plateformes de démonstration céréales et légumineuses en 2022-2023 au profit de plus de 730 agriculteurs ;

– Le programme de gestion intégrée des céréales et légumineuses basé sur les analyses du sol, l’adoption d’une fertilisation sur mesure a permis une amélioration moyenne des rendements des PFDs Céréales et légumineuses conduites en conventionnel et en système semis direct au niveau national à l’hectare allant de 22% à 34 % par rapport aux rendements moyens réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins.

Le programme des Plateformes de Démonstration (PFDs) est un levier clé dans le modèle UM6P-Al Moutmir. Plus de 23 700 PFD ont été mises en place dans plus de 40 provinces depuis le lancement de l’initiative. Chaque plateforme montre l’impact de l’utilisation des meilleures pratiques agricoles sur le rendement, la qualité de la production et le revenu généré. Le but de cette offre est de créer un effet d’émulation et d’induction porté par les agriculteurs qui ont hébergé ces plateformes de démonstration, véritables ambassadeurs des bonnes pratiques et garants de la continuité de l’effort.

Co-construit avec l’écosystème agricole et scientifique, le programme des PFDs jouit du soutien de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir et de son Collège de l’Agriculture Durable et des Sciences Environnementales ainsi que des partenaires scientifiques nationaux et internationaux. Ce soutient se traduit par la mobilisation d’experts et d’infrastructure de recherche et d’innovation.

Pour la campagne agricole 2022/2023, se sont plus de 3 640 PFD céréales et légumineuses qui ont été installées dans les différentes provinces à vocation céréalière du Maroc (27 provinces), couvrant l’ensemble des cultures pratiquées et chez plus de 730 agriculteurs partenaires.

L’itinéraire technique adopté dans les plateformes de démonstration est centré sur un programme de management intégré « Integrated Crop Program » (ICP). Chaque ICP est basée sur 4 piliers, à savoir la gestion rationnelle de l’eau pluviale et d’irrigation, la fertilisation sur mesure, la protection intégrée des cultures et l’usage des produits adaptés.

Al Moutmir Open innovation Lab

Le 20 juillet 2023, Al Moutmir a organisé la 12ème édition d’Al Moutmir Open Innovation Lab à sous format hybride en présentiel l’UM6P Benguerir et à distance sur Microsoft Teams, pour présenter les résultats des plateformes de démonstration céréales et légumineuses pour la campagne 2022-2023 en conventionnel et en système semis direct. L’événement a rassemblé plus de 150 personnes, dont des chercheurs, des scientifiques, des économistes, des agronomes, des agriculteurs, des partenaires institutionnels, des organisations professionnelles et des partenaires industriels. L’objectif de cet événement était de partager les résultats des plateformes de démonstration de la campagne 2022-2023, d’échanger sur la filière céréale et légumineuses et de stimuler le débat sur le développement de cette filière extrêmement importante dans la sécurité et aussi la souveraineté alimentaire du royaume.

Pour rappel, Al Moutmir Open Innovation Lab vise à explorer des modèles innovants dans différents domaines pour favoriser le développement d’une agriculture prospère et durable au Maroc et en Afrique.

Au cours de la campagne agricole 2022/2023, plus de 3641 plateformes de démonstration des céréales et légumineuses ont été mises en place dans 27 provinces. Plus de 736 agriculteurs ont pu bénéficier directement de ce programme et plus de 7000 agriculteurs accompagnés indirectement à travers les écoles aux champs, les formations et les Lives au niveau des RS.

Les objectifs de cette rencontre :

– Partager les résultats des plateformes de démonstration des céréales et légumineuses en système conventionnel et en système semis direct de la campagne agricole 2022-2023 du programme des PFDs Al Moutmir ;

– Souligner l’importance de la recherche scientifique, l’innovation et le conseil agricole pour l’adoption des bonnes pratiques agricoles et le transfert des technologies ;

– Promouvoir l’agriculture de conservation, l’introduction les cultures alternatives et le choix des espèces et variétés comme solution pour atténuer l’effet des changements climatiques ;

– Souligner l’importance de la séquestration carbone et les opportunités qu’elle porte pour le sol et aussi pour l’agriculteur ;

– Valoriser les agriculteurs champions ayant adopté les plateformes de démonstrations céréales et légumineuses et réalisé des résultats très probants.

les axes majeurs abordés comprennent:

1. Aperçu global sur le déroulement de la campagne céréalière 2022-2023 (MAPMDREF) ;

2. Importance de la recherche pour le développement d’une agriculture durable (SAES Collège/UM6P) ;

3. Fertilisation raisonnée des céréales & légumineuses / 4R Stewardship (APNI) ;

4. Partage de l’expérience Al Moutmir dans l’accompagnement des producteurs des céréales et légumineuses durant la campagne 2022-2023 (Al Moutmir) ;

5. Programme national du semis direct : résultats 2022-2023 et perspectives (INRA) ;

6. Présentation des résultats des Essais variétaux de la culture du Quinoa (UM6P/Al Moutmir) ;

7. Programme de recherche sur les variétés et cultures adaptées aux changement climatiques/Système de cultures intercalaires (INRA) ;

8. Séquestration de carbone- Cas Al Moutmir (AL Moutmir /UM6P) Projet Tourba (INNOVX) ;

9. La digitalisation de l’agriculture, un levier clé pour une agriculture inclusive (Agri Edge- Al Moutmir) ;

10. Partage de l’expérience des agriculteurs ayant adopté les plateformes de démonstrations

La cérémonie s’est conclue par la remise des trophées aux organisations professionnelles agricoles et aux agriculteurs partenaires d’Al Moutmir, en reconnaissance de leur engagement et de leurs réalisations exceptionnelles.

Impacts des plateformes de démonstration Céréales et légumineuses

Au niveau national, les plateformes de démonstration des céréales ont enregistré un rendement grains moyen de 24,1 qx/ha, avec un gain de 34% par rapport aux parcelles témoins qui ont atteint un rendement moyen de 18,5 qx/ha. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 22%, avec un rendement moyen de 11,1 qx/ha chez les PFD et de 9,1 qx/ha chez les témoins.

En ce qui concerne le rendement biologique, les plateformes de démonstration des céréales ont enregistré un rendement moyen de 46,7 qx/ha, avec un gain de 32% par rapport aux parcelles témoins qui ont atteint un rendement moyen de 35,4 qx/ha. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 25%, avec un rendement moyen de 22,8 qx/ha chez les PFD et de 18,2 qx/ha chez les témoins.

Concernant le système semis direct, les plateformes de démonstration des céréales conduites en semis direct ont enregistré un rendement grains moyen de 20,3 qx/ha, avec un gain de 31% par rapport aux parcelles témoins conduites en conventionnel qui ont atteint un rendement moyen de 15,5 qx/ha. En ce qui concerne le rendement biologique, les plateformes de démonstration des céréales conduites en semis direct ont enregistré un rendement moyen de 36,3 qx/ha, avec un gain de 30% par rapport aux parcelles en conventionnel qui ont atteint un rendement moyen de 27,7 qx/ha.

En termes de revenus, les PFD céréales NPK ont permis aux agriculteurs de gagner en moyenne environ 4 530 MAD/ha, ce qui représente une amélioration de 40% par rapport aux parcelles témoins. La conduite technique habituelle des agriculteurs a généré une marge bénéficiaire de plus de 3 240 MAD/ha.